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11:16 (мск), источник: VN.ru

Сибирские регионы представили проекты агломераций в Новосибирске

Новосибирская область — один из лучших примеров развития агломерации в стране. Об этом заявили на четвертой всероссийской конференции, которая стартовала вчера в «Экспоцентре».

В Новосибирске вчера представили проекты агломераций практически все соседи по Сибирскому Федеральному округу: томичи, омичи, красноярцы, кемеровчане и жители Алтайского края. Развитие городских территорий сейчас в федеральной повестке.

— На территории От Урала до Дальнего Востока проживает всего 27 миллионов человек. И неслучайно Владимир Путин озвучил перед Федеральным Собранием и населением России тезис о том, что 21-й век — век развития Дальнего Востока. Он говорил это, прекрасно осознавая, что Дальний Восток — это ворота России, а вся таблица Менделеева, по сути, находится в зоне от Урала до Дальнего Востока, — сообщил председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике Николай Харитонов.

Конференция по вопросам развития агломераций в Новосибирской области проходит уже в четвертый раз. Это связано с уникальным географическим положением региона.

— Новосибирск входит в состав семнадцати регионов, где определены пилотные проекты по развитию агломерации. Это практический пул проектов, которые должны наработать рекомендации для изменения законодательства. Новосибирск является партнером этой работы уже более четырех лет, — сообщила директор департамента стратегического и территориального планирования Министерства экономического развития РФ Елена Чугуевская.

По сути, агломерация — это создание единой экономической системы, где нет перепроизводства, а сельское и городское население имеют равный доступ к технологиям. Это единственный способ остановить отток молодежи из глубинки в поисках лучшей жизни.

— Есть понимание пяти зон опережающего развития. Изучен их потенциал, известна мотивация инвесторов по вхождению на эти зоны. По некоторым зонам мы уже готовы сориентировать инвесторов на предмет транспортной логистики, с точки зрения инженерного обеспечения и так далее, — сообщил губернатор НСО Владимир Городецкий.

Основные проекты агломерационного развития в регионе — Наукополис (Кольцово, Краснообск и Академогородок), Аэросити (Толмачево и город Обь), Промзона Искитимского района. Отдельной точкой развития новосибирской агломерации эксперты называют речной порт Ташара в Мошковском районе. По заключению логистов, развитие этого транспортного хаба даст вторую жизнь северному завозу.

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