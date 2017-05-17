Чиновник с самой длинной подписью войдет в аппарат главы омского минимущества Смольникова

Чиновник приступит к своим обязанностям с 18 мая.

Министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников объявит о кадровом решении в среду, 17 мая, на заседании областного правительства.

В АРИ Штейнборм был с января 2017 года. Он курировал формирование реестра инвестпроектов, а также коммуникации с инвесторами.

До этого Иван Штейнборм работал главным технологом и заместителем директора омского филиала Федеральной кадастровой палаты, где прославился своей длинной подписью.

Предшественник Штейнборма — Аркадий Соловьев — ушел в отставку в январе 2017 года. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Не исключено, что на желание уволиться повлияло предъявленное Соловьеву обвинение в превышении должностных полномочий в годы его работы в мэрии Омска.