Почетными гражданами города стали сразу трое комсомольчан
Звание «Почетный гражданин Комсомольска-на-Амуре» присвоили сразу трем претендентам. Такое решение приняла гордума на очередном заседании.
Звание «Почетный гражданин Комсомольска-на-Амуре» присвоили сразу трем претендентам. Такое решение приняла гордума на очередном заседании.
Почетные знаки получат участник Великой Отечественной войны, ветеран Амурского судостроительного завода Иван Воскобойников и директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина» Александр Пекарш. Также награду вручат преподавателю хирургии в медколледже, бывшему главному хирургу города Ефиму Секулеру.
Их поздравят 10 июня во время торжественного собрания, посвященного юбилею Комсомольска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, изначально на высокое звание претендовали 12 человек.