Почетными гражданами города стали сразу трое комсомольчан

Почетные знаки получат участник Великой Отечественной войны, ветеран Амурского судостроительного завода Иван Воскобойников и директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина» Александр Пекарш. Также награду вручат преподавателю хирургии в медколледже, бывшему главному хирургу города Ефиму Секулеру.

Их поздравят 10 июня во время торжественного собрания, посвященного юбилею Комсомольска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, изначально на высокое звание претендовали 12 человек.