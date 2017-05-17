На Балтфлоте завершают подготовку инфраструктуры под ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»

Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», другое ракетное соединение БФ завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы, — сказал Носатов.

Он также отметил, что в 2017 году Балтфлот должен получить новейший малый ракетный корабль. Ранее в состав вошёл тральщик проекта 12700 «Александр Обухов». «Вспомогательный флот пополнится пятью новыми судами обеспечения. Авиация флота продолжит пополняться самолётами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации», — добавил вице-адмирал.

О том, что в Калининградской области развернули береговой ракетный комплекс «Бастион», стало известно в конце 2016 года. Он предназначен для защиты морского побережья протяжённостью свыше 600 км. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. По оценкам военных экспертов, подобная дальность позволяет в случае необходимости закрыть выход из Датских проливов в Балтийское море для кораблей потенциального противника, а также все возможные цели на территории Польши.