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11:09 (мск), источник: Actualitati.md

Кристина Буга стала советником Президента РМ по работе с диаспорой

Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал сегодня, 17 мая, указ о назначении Кристины Буга советником по работе с диаспорой, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Новоиспеченный советник прожила более 10 лет во Франции, закончила университет Pierre Mends France в Гренобле, окончила мастерат по специальности Международная экономика и докторат в области экономики также в университете Гренобля. На протяжении нескольких лет работала преподавателем в том же университете, а научные исследования проводила в университете Претории.

Ранее глава государства обратился к гражданам Молдовы, находящимся за границей, и желающим попробовать себя в качестве советника по отношениям с диаспорой, направить резюме в президентуру.

«Я считаю, что в команде президента должна быть представлена и диаспора. В этой связи, я обращаюсь к тем, кто готов работать в президентской команде из представителей диаспоры, направить свои резюме для последующего рассмотрения», — заявил Игорь Додон в ходе брифинга, представляя новых советников.

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Кристина Буга стала советником Президента РМ по работе с диаспорой
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