Кристина Буга стала советником Президента РМ по работе с диаспорой

Новоиспеченный советник прожила более 10 лет во Франции, закончила университет Pierre Mends France в Гренобле, окончила мастерат по специальности Международная экономика и докторат в области экономики также в университете Гренобля. На протяжении нескольких лет работала преподавателем в том же университете, а научные исследования проводила в университете Претории.

Ранее глава государства обратился к гражданам Молдовы, находящимся за границей, и желающим попробовать себя в качестве советника по отношениям с диаспорой, направить резюме в президентуру.

«Я считаю, что в команде президента должна быть представлена и диаспора. В этой связи, я обращаюсь к тем, кто готов работать в президентской команде из представителей диаспоры, направить свои резюме для последующего рассмотрения», — заявил Игорь Додон в ходе брифинга, представляя новых советников.