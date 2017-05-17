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11:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Депутатам заксобрания Кубани запретят иметь счета за рубежом

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 17 мая, РИА ФедералПресс. На повестку очередной сессии губернатором края вносятся изменения в закон «О статусе депутата законодательного собрания Краснодарского края», которые предусматривают запрет на счета за рубежом.

Согласно тексту документа, депутату ЗСК, осуществляющему свои полномочия без отрыва от основной служебной деятельности, а также его супруге (супругу) и детям устанавливается запрет открывать и иметь счета в банках, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.

В случае принятия законопроекта, парламентарии обязаны в течение трех месяцев закрыть подобные счета или осуществить отчуждение финансовых инструментов. Если это не будет исполнено, депутат обязан досрочно сложить полномочия. При этом если это невозможно сделать в случае ареста счета, то после его снятия требования закона также должны быть выполнены в течение трех месяцев.

Кроме того, в течение трех месяцев подлежит прекращению доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступает депутат ЗСК, его супруга или несовершеннолетние дети.

Отметим, что в настоящее время законопроект находится в повестке на сайте ЗСК, но по уже сложившейся традиции, она может быть изменена за день перед сессией (которая состоится 24 мая).

Напомним, что поправки в законодательство, запрещающие госслужащим, депутатам и сенаторам иметь иностранные счета и ценные бумаги за рубежом, Госдума приняла еще в 2013 году.

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