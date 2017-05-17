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13:41 (мск), источник: Интерфакс

В Совете Европы вступились за российские интернет-ресурсы на Украине

Блокировка российских сайтов противоречит принципам свободы СМИ, заявил генсек Совета Европы.

Источник: AP 2017

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность указом президента Украины Петра Порошенко о блокировании российских сайтов.

«Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных сайтов противоречит нашему общему пониманию о свободе слова и СМИ», — говорится в заявлении Ягланда, переданном в среду в «Интерфакс» пресс-службой СЕ.

«Более того, такой полный запрет идет в разрез с принципом пропорциональности», — подчеркнул генсек СЕ.

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В среду вступил в силу Указ президента Украины о введении санкций в отношении социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний «Мэйл.ру», «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.Ru запрещен на три года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Этим же указом признаются утратившими силу ряд аналогичных указов президента Украины от 2015 и 2016 гг.

В санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических. Данным решением вводятся санкции против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний «Мэйл.ру», «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.Ru запрещен на три года.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к физическим лицам, причастным к проведению выборов в Госдуму РФ седьмого созыва в Крыму. Кроме того, санкции применяются к юридическим лицам Украины, которые расположены в Крыму, в связи с подтверждением факта их перерегистрации по российскому законодательству. Санкции также применяются к физическим лицам гражданам РФ (судьи, следователи, сотрудники правоохранительных органов), причастным к преследованию и противоправным действиям относительно граждан Украины. Кроме того, указом предусмотрено создание единого санкционного списка для физических и юридических лиц.

Комментарии
1
максим !!!
Украина имеет полное право защищать свое информационное пространство и своих граждан от губительного влияния российской пропаганды - заблокированные прокремлевские ресурсы как раз таки и осуществляли подобную пропагандистскую деятельность
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