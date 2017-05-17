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11:52 (мск), источник: Обозреватель

Противоречит свободе слова: ЕС раскритиковал запрет российских соцсетей в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность решением Украины о санкциях против ряда российских сайтов и социальных сетей в Украине.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает «Европейская правда».

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«Блокировка социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов противоречит нашему общему пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации», — заявил Яглад.

При этом генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул, что подобные широкие запреты не соответствуют принципу пропорциональности.

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как сообщал «Обозреватель», также под запрет попала российская компания ООО «1С», специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разработке программ.

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