Евгений Ройзман рассказал, почему за него должны проголосовать на выборах губернатора Свердловской области

Отметим, что сегодня Евгений Ройзман сегодня представил народным избранникам свой отчет по итогам своей деятельности в прошлом году. По итогам выступления мэра Екатеринбурга Александр Караваев поинтересовался у Ройзмана, «какие три основных своих достижения как главы города, которые позволят избирателям отдать за него свой голос» он может назвать.

«Первое — я сюда не пустил чужих! Я не дал разделить город и провести реформу МСУ в том виде, в каком она предполагалась. Во-вторых, Екатеринбург идет вперед, это один из лучших городов России. И в-третьих, с того момента, как я сюда зашел, у меня не было ни одного конфликта с действующей командой. Это говорит о моей обучаемости и способности договариваться», — сказал Ройзман.

Если суммировать, Ройзман видит в своей непредсказуемой деятельности три достоинства. Все можно формулировать с приставкой «не»: НЕ пустил в Екатеринбург «чужих», НЕ мешал движению города вперед и НЕ конфликтовал с действующей городской командой.

Любопытный расклад для яркого оппозиционера, намеревающегося побороться с губернатором Свердловской области.

Напомним, вчера стало известно, что Евгений Ройзман будет выдвигаться на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко». Эксперты посчитали, что никаких преимуществ кандидату такой выбор не принесет.