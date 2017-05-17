Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Посадят или уничтожат»: эксперт о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Волочкова впервые за много лет решилась на смену образа - СМИ
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11:59 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Ройзман рассказал, почему за него должны проголосовать на выборах губернатора Свердловской области

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман озвучил три своих главных достижения, с которыми намерен идти на губернаторские выборы. Об этом он рассказал сегодня на заседании постоянной комиссии ЕГД по местному самоуправлению, отвечая на вопрос депутата Александра Караваева, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что сегодня Евгений Ройзман сегодня представил народным избранникам свой отчет по итогам своей деятельности в прошлом году. По итогам выступления мэра Екатеринбурга Александр Караваев поинтересовался у Ройзмана, «какие три основных своих достижения как главы города, которые позволят избирателям отдать за него свой голос» он может назвать.

«Первое — я сюда не пустил чужих! Я не дал разделить город и провести реформу МСУ в том виде, в каком она предполагалась. Во-вторых, Екатеринбург идет вперед, это один из лучших городов России. И в-третьих, с того момента, как я сюда зашел, у меня не было ни одного конфликта с действующей командой. Это говорит о моей обучаемости и способности договариваться», — сказал Ройзман.

Если суммировать, Ройзман видит в своей непредсказуемой деятельности три достоинства. Все можно формулировать с приставкой «не»: НЕ пустил в Екатеринбург «чужих», НЕ мешал движению города вперед и НЕ конфликтовал с действующей городской командой.

Любопытный расклад для яркого оппозиционера, намеревающегося побороться с губернатором Свердловской области.

Напомним, вчера стало известно, что Евгений Ройзман будет выдвигаться на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко». Эксперты посчитали, что никаких преимуществ кандидату такой выбор не принесет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Московские политологи спрогнозировали губернаторские расклады на Урале
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США
Названа причина взрыва газа в доме в Волгограде
Самый дорогой участок земли в мире продали в Гонконге
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
В России предложили запретить показ распития алкоголя по ТВ днем
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Дженнифер Лопез и Ким Кардашьян на презентации проектов NBC Благодаря участию огромного количества звезд ТВ и шоу-бизнеса презентация превратилась в яркое событие
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь