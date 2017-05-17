Украина включила в расширенный санкционный список 16 воронежских силовиков и судей

Указ президента Украины Петра Порошенко, расширяющий список попадающих под персональные санкции людей, вступил в силу в понедельник, 15 мая. В перечень вошли 16 воронежских прокуроров, полицейских и судей, а также владелица отеля в областном центре. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Вместе с введением указа Петр Порошенко отменил действие пяти изданных ранее документах о санкциях и ограничительных мерах. Всего в расширенном списке числятся 1128 фамилий.

Как и в уже недействительном указе от 29 марта 2016 года, под ограничения попали прокурор Новоусманского района Сергей Долгих и зампрокурора района Андрей Ломанов, помощник прокурора Советского района Сергей Козлов и гособвинители областной прокуратуры Евгений Бутырин и Виталий Сидоров. Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры «ответственны за изложение сфабрикованных доказательств» против Надежды Савченко в судах. По-прежнему в санкционном списке остались трое судей, участвовавших в процессах по делу Савченко, — судья Новоусманского райсуда Дмитрий Сорокин, судья Советского райсуда Магомед Салигов и судья Воронежского облсуда Татьяна Литовкина, а также начальник воронежского СИЗО-3 Николай Макаров, подполковник регионального УФСБ Алексей Почечуев, капитан полиции Оксана Тройнина.

В мае 2017 года санкционный список пополнился заместителем руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Воронежской области Александром Медведевым, экс-начальником управления Федеральной службы безопасности РФ в Воронежской области РФ Александром Клоповым, референтом регионального управления Федеральной службы безопасности РФ Викторией Колесниковой, судьей Воронежского облсуда Николаем Косенковым, инспектором патрульной службы отдела ГИБДД по Кантемировскому району Михаилом Луценко. Кроме того, под санкции попала владелица отеля «Евро» в Воронеже Ольга Чаплыгина.

Попавшим под санкции запрещается въезжать на Украину, среди других ограничений для большинства участников списка — блокирование активов (временное ограничение на пользование и распоряжение имуществом), отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств и другие экономические меры.

В отношении всех воронежских «фигурантов» списка санкции введены бессрочно, за исключением Александра Медведева — сотрудник СК попал под ограничения на год.

Контекст

Вместе с расширенным санкционным списком физических лиц Петр Порошенко подписал указ о введении экономических ограничений в отношении юридических ли. Под санкции попали четыре воронежских предприятия — «Электроприбор», ООО «Воронежпромметиз», АО «Концерн Созвездие» ОАО «Научно-внедренческое предприятие “Протек”».

Санкции будут действовать в течение года. Они полностью или частично запрещают сотрудничество с воронежскими предприятиями, сделки по ценным бумагам, передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.