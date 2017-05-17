В гордуме Перми может появиться фракция партии «Яблоко»

С инициативой ее создания выступила депутат Надежда Агишева, на прошлогодних выборах избранная в городской парламент от партии «Яблоко».



В гордуме Перми уже созданы три партийные фракции. Самая многочисленная из них — фракция «Единой России» насчитывает 28 депутатов, возглавляет ее первый вице-спикер Дмитрий Малютин. В парламентскую фракцию КПРФ входят депутаты Геннадий Сторожев и Игорь Рогожников — он является руководителем фракции. Фракцию ЛДПР возглавляет Сергей Ильин, кроме него в «партячейку» входит Илья Лисняк.