В гордуме Перми может появиться фракция партии «Яблоко»
Завтра на заседании комитета по местному самоуправлению гордумы Перми будет рассмотрен вопрос о регистрации фракции политической партии «Яблоко».
Завтра на заседании комитета по местному самоуправлению гордумы Перми будет рассмотрен вопрос о регистрации фракции политической партии «Яблоко».
С инициативой ее создания выступила депутат Надежда Агишева, на прошлогодних выборах избранная в городской парламент от партии «Яблоко».
В гордуме Перми уже созданы три партийные фракции. Самая многочисленная из них — фракция «Единой России» насчитывает 28 депутатов, возглавляет ее первый