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12:18 (мск), источник: Коммерсантъ

В гордуме Перми может появиться фракция партии «Яблоко»

Завтра на заседании комитета по местному самоуправлению гордумы Перми будет рассмотрен вопрос о регистрации фракции политической партии «Яблоко».

С инициативой ее создания выступила депутат Надежда Агишева, на прошлогодних выборах избранная в городской парламент от партии «Яблоко».

В гордуме Перми уже созданы три партийные фракции. Самая многочисленная из них — фракция «Единой России» насчитывает 28 депутатов, возглавляет ее первый вице-спикер Дмитрий Малютин. В парламентскую фракцию КПРФ входят депутаты Геннадий Сторожев и Игорь Рогожников — он является руководителем фракции. Фракцию ЛДПР возглавляет Сергей Ильин, кроме него в «партячейку» входит Илья Лисняк.

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