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12:26 (мск), источник: Zakon.kz

Депутат о машинах чиновников: хотят выглядеть как бизнесмены из Forbes

Депутат Мажилиса Парламента РК Кенес Абсатиров в депутатском запросе на имя премьера страны раскритиковал госорганы за приверженность к дорогим иностранным автомобилям, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Мажилисмен напомнил, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не раз призывал казахстанских чиновников пересаживаться на авто отечественного производства.

Кто-то последовал призыву, а кое-кто до сих пор игнорирует поручение главы государства и продолжает увлекаться заграничными и дорогостоящими машинами.

«Далеко не все представители госорганов последовали этому призыву и, по-прежнему, предпочитают закупать дорогие авто иностранного производства, игнорируя тем самым поручения главы государства», — посетовал мажилисмен.

По его данным, с начала текущего года чиновниками госорганов было приобретено более 400 дорогостоящих импортных автомобилей, в том числе 40 новейших моделей «Land Cruizer 200» и «Land Cruizer Prado»; более 100 представительских «Toyota Camry».

«Отговорки, что машины казахстанской сборки недостаточно эффективны при эксплуатации, выглядят неубедительно», — полагает депутат.

Во-первых, по его словам, потому что отсутствует информация об официальных претензиях госорганов к производителям. «Во-вторых, государство выделяет немалые средства на поддержку отечественного автопрома. Поэтому оно вправе требовать и качества продукции. Более того, претензии госорганов о повышении качества отечественных автомобилей могли бы повлиять на национальный автопром и улучшить его товары не только для госорганов, но и для всего населения в целом», — считает К. Абсатиров.

В связи с чем мажилисмен резонно заметил, что ссылки на то, что отечественные автомобили якобы «недостойны» обслуживать госслужащих даже среднего звена «не более чем отговорки, прикрывающие завышенных амбиций, апломб некоторых начальников, которые хотят выглядеть и вести образ жизни, как большие бизнесмены из журнала Форбс.

«Но бизнесмены тратят свои собственные деньги и то далеко не всегда могут позволить себе настолько роскошные автомобили. В третьих, приобретая для служебного пользования импортные авто, чиновники дискредитируют политику главы государства “Покупай казахстанское”. Между тем, именно госорганы должны показывать пример обществу в поддержке отечественных товаров и их производителей», — полагает парламентарий.

При этом ему абсолютно непонятно, какими такими «особыми потребностями» продиктована необходимость государственных учреждений приобретать именно такие служебные автомобили.

«Например, “Атырауский музыкальный колледж” приобрел джип “Land Cruizer Prado”, “Жамбылская областная филармония” приобрела джип “Land Cruizer 200”, и т. д. Что за такие тяжёлые условия, когда музыкальным руководителям невозможно обойтись без джипа за 80 тысяч долларов? Или в их творческих коллективах нет других проблем, а все музыканты не знают, куда девать бюджетные деньги?», — возмутился мажилисмен.

Он напомнил, что в своих поручениях Президент неоднократно давал указание руководителям госорганов в целях экономии бюджетных средств отказаться от приобретения дорогостоящих зарубежных автомобилей, учитывая, что у нас уже давно производятся собственные автомашины.

«Чиновникам, желающим ездить на престижных автомашинах зарубежного производства, было рекомендовано приобретать их за собственные средства. В статье “Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания”, Президент прямо говорит о внедрении принципа прагматизма, который означает достаток без роскоши, скромность без вызова обществу. А чиновники поступают прямо наоборот: стремятся всеми силами перещеголять друг друга за народные деньги», — констатировал К. Абсатиров.

В заключение он обратился к премьеру с просьбой принять меры по озвученным фактам.

«Уважаемый Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, премьер-министр РК), депутатская фракция ДПК “Ак жол” просит повторно рассмотреть вопрос обоснованности проводимых государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора по приобретению служебного автотранспорта. Привлечь к ответственности руководителей госорганов, игнорирующих поручения Главы государства и дискредитирующих его политику по поддержке отечественных производителей», — резюмировал депутат. Ксения Давыдова, Астана.

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