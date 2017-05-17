Кравчук опроверг слухи о плохом состоянии своего здоровья
Первый президент Украины Леонид Кравчук опроверг слухи о своем плохом состоянии здоровья. Впрочем заметил, что внимание к его персоне его радует, сообщил он ТСН по телефону.
Первый президент Украины Леонид Кравчук опроверг слухи о своем плохом состоянии здоровья. Впрочем заметил, что внимание к его персоне его радует, сообщил он ТСН по телефону.
«Информация о моем плохом состоянии значительно преувеличена. Как положено, каждую весну в мае я прохожу общий анализ. Поехали в Феофанию — мой врач сказал, что надо посмотреть сердце. И мне посоветовали, что лучше в Институт сердца, где и аппаратура есть, и
По его словам, медицинские манипуляции, которые проводили в Институте сердца, даже нельзя назвать операцией.
Никакой операции не было. Они специальной аппаратурой через артерию на руке заходят к сердцу, убирая бляшки, ставят там стенты. Поставили — и все, я хожу. Не было наркоза, я сам смотрел, видел на экранах, как это все на сосудах происходит.
На работу сердца Кравчук не жалуется, и уже вскоре выпишется из больницы. Под наблюдением медиков он остается, чтобы врачи увидели, как организм отреагировал на стенты. Выписывается или сегодня вечером, или завтра утром.
«83 года работало безупречно, я не имел к нему претензий, ну, а сейчас надо провести, так сказать, технический осмотр, как автомобиля», — пояснил политик.
Ранее СМИ сообщили, что
83-летний Леонид Кравчук в 1990—1991 годах был председателем Верховного Совета (позже — Верховной Рады Украины), объявил о независимости государства. В 1991 году выиграл первые демократические выборы в стране после распада СССР. С 1994-го по 2006 год был депутатом Верховной Рады.