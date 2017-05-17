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12:57 (мск), источник: УНИАН

Кравчук опроверг слухи о плохом состоянии своего здоровья

Первый президент Украины Леонид Кравчук опроверг слухи о своем плохом состоянии здоровья. Впрочем заметил, что внимание к его персоне его радует, сообщил он ТСН по телефону.

Источник: УНИАН

«Информация о моем плохом состоянии значительно преувеличена. Как положено, каждую весну в мае я прохожу общий анализ. Поехали в Феофанию — мой врач сказал, что надо посмотреть сердце. И мне посоветовали, что лучше в Институт сердца, где и аппаратура есть, и врачи-виртуозы. Они посмотрели и нашли в некоторых сосудах бляшки», — рассказал Кравчук.

По его словам, медицинские манипуляции, которые проводили в Институте сердца, даже нельзя назвать операцией.

Никакой операции не было. Они специальной аппаратурой через артерию на руке заходят к сердцу, убирая бляшки, ставят там стенты. Поставили — и все, я хожу. Не было наркоза, я сам смотрел, видел на экранах, как это все на сосудах происходит.
Леонид Кравчук

На работу сердца Кравчук не жалуется, и уже вскоре выпишется из больницы. Под наблюдением медиков он остается, чтобы врачи увидели, как организм отреагировал на стенты. Выписывается или сегодня вечером, или завтра утром.

«83 года работало безупречно, я не имел к нему претензий, ну, а сейчас надо провести, так сказать, технический осмотр, как автомобиля», — пояснил политик.

Ранее СМИ сообщили, что экс-президент Украины (1991−1994) Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце.

83-летний Леонид Кравчук в 1990—1991 годах был председателем Верховного Совета (позже — Верховной Рады Украины), объявил о независимости государства. В 1991 году выиграл первые демократические выборы в стране после распада СССР. С 1994-го по 2006 год был депутатом Верховной Рады.

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