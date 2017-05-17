Максим Решетников: организация сдачи ЕГЭ должна пройти на высоком уровне

В этом году ЕГЭ будут сдавать порядка 12 тыс. школьников.

Важность проведения экзаменационной кампании на высоком организационном уровне подчеркнул глава Пермского края Максим Решетников:

«Задача блока образования краевого правительства заключается в том, чтобы и подготовка, и организация ЕГЭ прошли на высоком уровне. По итогам прошлого года по оценке федерального центра, мы впервые перешли из регионов-“середнячков” в “хорошисты” и даже “отличники”. Позиции нужно закрепить. Нельзя допустить нарушений, утечек ответов в сеть. Абсолютно на всех площадках должны быть организованы онлайн-трансляции и обеспечен контроль сотовой связи».

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина доложила, что на большую часть Прикамья экзаменационные бланки поступят через «кустовую» и адресную доставку с центрального склада управления специальной связи и двух дополнительных передвижных складов в крае.

Всего в ходе кампании будет задействован 71 пункт приёма экзамена. Часть пунктов оборудованы новыми технологиями печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов. В 13% пунктов установлены современные принтеры и в более чем 70% пунктов — сканеры. Для проведения ЕГЭ привлечено более 5,5 тыс. организаторов, которые прошли соответствующую подготовку и обучение.

Также глава региона поручил краевому минобру к следующему году технологии печати и сканирования экзаменационных работ внедрить на всех площадках, где будут сдаваться госэкзамен.

Напомним, впервые в Пермском крае в досрочный период отмечено появление пяти 100-балльных работ (три — по русскому языку, одна — по географии, одна — по химии) и 19 высокобалльных работ (в диапазоне от 90 до 99 баллов). Все высокобалльные работы участников ЕГЭ были дополнительно перепроверены на федеральном уровне.

Источник — администрация губернатора Пермского края