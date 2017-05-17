Нижегородский губернатор Валерий Шанцев отметил результативность привлечения частных инвесторов в ремонт теплосетей

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков констатировал рост технологических нарушений на сетях в период отопительного сезона 2016−2017 годов. По его словам, по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, возросло число технологических нарушений на системах теплоснабжения.

В частности, наибольший рост был зарегистрирован в Павловском районе (18%), Кстовском районе (100%), Балахнинском районе (71%), г. о.г. Бор (800%). Число технологических нарушений на сетях горячего водоснабжения также возросло. Значительный рост был зафиксирован в Дзержинске (32%), Балахнинском районе (100%), Кстовском районе (100%).

«Что касается систем холодного водоснабжения, то и здесь мы имеем рост: Володарский район — 240%, Городецкий район — 200%, Кстовский — 30%, Павловский — 57%, Нижний Новгород — 50%», — сказал Чертков.

Министр подчеркнул, что данная ситуация связана в основном со значительной изношенностью сетей.

«Из года в год мы констатируем этот факт. Но когда у нас будут программы ликвидации ветхих сетей? Когда мы перестанем говорить о ветхости?», — спросил губернатор региона Валерий Шанцев.

«У нас в плохом состоянии стали котельные, водозаборы. Чтобы дать нормальную услугу, мы в первую очередь должны обеспечить основные фонды. Инвестиционные программы направлены в первую очередь на восстановление основных фондов, а затем уже — ветхих сетей. Сеть можно починить, хотя затрат много, а если “летит” котельная, то мы сделать ничего не можем. А котельные на сегодня тоже оставляют желать лучшего», — ответил министр.

Он добавил, что реконструкция ветхих сетей является «далекой перспективой», поскольку изношенность в настоящее время составляет 80%. «Можно рассказывать сказки, говорить, что мы решим все в ближайшие пять лет, но на сегодня рынок ветхости всех сетей оценивается почти в 50 млрд рублей», — подчеркнул Чертков.

По итогам обсуждения глава региона поручил министру проработать «четкую перспективу ремонта сетей теплоснабжения». «И не только и не столько за счет повышения тарифов. Практика показывает, что там, где мы не испугались и привлекли частных инвесторов, есть результат», — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что нижегородское ОАО «Теплоэнерго» не планирует в ближайшие годы наращивать темпы ремонта тепловых трасс в Нижнем Новгороде. Генеральный директор компании Александр Котельников в конце апреля 2017 года объяснил это высокой закредитованностью компании. При этом, по его словам, он понимает, что отсутствие ремонта ведет к увеличению количества аварий.