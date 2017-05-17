Human Rights Watch потребовала от президента Украины отменить блокировку российских сайтов

С таким заявлением выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.
Украина, напомнили правозащитники, является участником Международного пакта о гражданских и политических правах и европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Оба этих соглашения подразумевают, что какие-либо ограничения свободы слова и доступа к информации могут быть введены только в том случае, если являются необходимыми и соразмерными законной цели. Запрет на российские сайты, подчеркивается в заявлении Human Rights Watch, этим критериям не соответствует.
Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ, расширяющий список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции. Указ, в числе прочего, предусматривает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» на территории Украины.
Под санкции также попали многие российские телеканалы и РБК. Указ вступил в силу с момента его официального опубликования 17 мая.