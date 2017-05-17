Human Rights Watch потребовала от президента Украины отменить блокировку российских сайтов

Украина, напомнили правозащитники, является участником Меж­ду­на­род­ного пакта о гражданских и по­ли­ти­чес­ких правах и европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Оба этих соглашения подразумевают, что какие-либо ограничения свободы слова и доступа к информации могут быть введены только в том случае, если являются необходимыми и соразмерными законной цели. Запрет на российские сайты, подчеркивается в заявлении Human Rights Watch, этим критериям не соответствует.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ, расширяющий список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции. Указ, в числе прочего, предусматривает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» на территории Украины.

Под санкции также попали многие российские телеканалы и РБК. Указ вступил в силу с момента его официального опубликования 17 мая.