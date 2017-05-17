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12:41 (мск), источник: СуперОмск

Назаров призвал «долбить» водителей после ДТП с 11 пострадавшими в центре Омска

Заседание областного правительства 17 мая началось с разбора серьезного ДТП с пассажирской маршруткой, которое произошло в районе остановки «Госпиталь».

Глава региона Виктор Назаров обязал профильные ведомства не спускать глаз с водителей из-за нарушений ПДД.

«Министерству транспорта и ГАИ ещё раз проработать с водителями соблюдение правил. Каждый водитель должен максимально соблюдать правила дорожного движения. Каждого водителя нужно долбить и долбить. Они должны знать, что несут персональную ответственность за жизни людей» , — заявил Назаров.

Напомним, сегодня, 17 мая, около 13:15 на улице Гагарина в районе остановки «Госпиталь» произошло ДТП. Пострадало 11 человек. Легковой автомобиль Mercedes столкнулся с автомобилем Ford Transit, отчего последний въехал в опору дорожного знака. Предварительно установлено, что легковушка не предоставила преимущество маршрутке № 323 при перестроении. В аварии пострадали семь человек.

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