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16:36 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

На служебном транспорте по личным делам запретил ездить чиновникам губернатор Кубани

Краснодар, 17 мая, KrasnodarMedia. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запретил чиновникам использовать служебные автомобили в личных целях, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

На краевой планерке Вениамин Кондратьев отдельно поднял тему использования служебного транспорта. Стали известны случаи, когда чиновники разъезжали на машинах с госномерами в нерабочее время. Автомобилями некоторые пользовались в личных целях. При этом Кондратьев напомнил, что все расходы на бензин и обслуживание оплачивались за счет бюджета.

— Это касается и коллег — глав муниципальных образований, и коллег, здесь сидящих за столом, и меня лично, всех нас касается. Служебный автотранспорт — только для выполнения служебных обязанностей. Ни под какие иные цели он использоваться не может. Прошу здесь понимания, коллеги, — подытожил Кондратьев.

Управляющему делами администрации края Евгению Щепановскому губернатор поручил провести тотальную проверку служебного транспорта и доложить обо всех нарушениях, сообщает «Кубань 24».

Напомним, в Краснодарском крае этой весной уже был прецедент, когда чиновника заметили выходные на служебном автомобиле — его привлекли к ответственности. Глава станицы Тбилисской использовал служебную машину в выходные и праздники без служебной необходимости. Это зафиксировала прокуратура Тбилисского района Краснодарского края, заметив чиновничий автомобиль на камерах фотофиксации. Прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), по результатам рассмотрения которого главе сельского населения назначили наказание в виде штрафа.

«Завернули» приобретение служебного автомобиля и администрации сельского поселения им. М. Горького Кавказского района Кубани, имеющего дефицит бюджета. Сельские власти планировали приобрести автомобиль Renault Logan за 1 млн рублей для нужд местного Дома культуры. При этом указанный автомобиль должен был оснащаться аудиосистемой, подогревом передних сидений, обогревом зеркал, навигационной системой, аудиосистемой и другими дорогостоящими опциями. Закупка, по требованию прокуратуры, была отменена, а денежные средства направились на проведение работ по газификации, а также ремонт и содержание уличного освещения.

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