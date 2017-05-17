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13:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Новый Трудовой Кодекс: возврат крепостного права на фоне эмиграции

По мнению экспертов, новое трудовое законодательство уничтожит независимые профсоюзы в Украине и будет способствовать максимальному оттоку трудоспособного населения из страны.

Источник: "РИА Новости" Украина

Нынешняя сессия Верховной Рады Украины, которая продлится до конца июля, может стать действительно эпохальной, поскольку именно на ней планируется принять и законы о свободном рынке земли и о пенсионной реформе, а также законы, дающие старт реформе медицинской системы и новый Трудовой Кодекс Украины.

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По мнению представителей правительства именно с принятием нового законодательства о труде не должно возникнуть никаких препятствий. Более того, в информационном пространстве широкое распространение получал тезис, что страна не может жить по законам, которые были приняты в 70-х годах прошлого века.

Эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина обсудили, что нового ожидает украинских работников и работодателей от принятия нового Трудового кодекса и кто является его выгодополучателем.

Набор лозунгов

Как отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, действительно, украинское трудовое законодательство практически невозможно сравнивать с трудовым законодательством европейских стран, но это не означает, что принятие нового Трудового кодекса автоматически создаст в Украине европейский рынок труда.

«Исходя из того варианта, который можно почитать, складывается впечатление, что этот Трудовой кодекс писали те люди, которые никогда не работали на работе. Конечно, ТК — это громадный документ, то там такое огромное количество лозунгов и такое громадное количество вещей, которые не могут работать в Украине. Это работает в Европе, но европейский рынок к этому пришел даже не за десятилетие, некоторые шли даже столетия. По этой причине ожидать, что на сегодняшний момент мы принимаем Кодекс и у нас мгновенно рынок “выбеляется”, все работают только легально, прозрачно, четко — не реально. Поэтому этот Трудовой Кодекс носит декларативный характер, к сожалению, вместо того, чтобы носить реформаторский», — сказал Александр Охрименко.

Без профсоюзов ничего не заработает

По его словам, данный Кодекс в действительности не усиливает ни права работодателей, ни права работников, поскольку реализовать его не удастся, а произойдет лишь имитация выполнения условий данного законодательства.

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«Почему трудовой кодекс в Германии работает лучше, чем в Украине? Профсоюз. Во Франции — профсоюз, в Англии — профсоюз, в США — профсоюз. Трудовой кодекс без нормально работающих профсоюзов работать не может. В ТК есть масса нюансов, которые работодателя может заставить сделать только профсоюз. Коллективные договора — это величайшая профанация без профсоюзов», — пояснил эксперт.

Эксперт убежден, что все рассказы о том, что новое трудовое законодательство возвращает в Украину крепостное право, являются не более чем страшилками.

«Даже если сейчас за него проголосуют, чуда не будет. И нет там никаких чрезмерных полномочий с точки зрения работодателя. И сейчас существует крепостное право, все равно оно есть: есть переработки, и неадекватная оплата труда и проблема вредных производств. И сказать, что сейчас Трудовой кодекс это внедрит, а раньше этого не существовало — не правильно. Более того, есть доклад Международного валютного фонда, правда за 2014 год, в котором они объяснили, почему в Украине много зарплат в конверте. Согласно их заключению, причина в Трудовом Кодексе, оказывается, у нас очень большие отпуска — это плохо, у нас есть льготы по больничным — это плохо, и у нас работодатель не защищен в случае сокращения и увольнения сотрудников. И если это все исправить, у нас теневой экономики не будет. Ну, эти юмористы действительно смешны, и поэтому их рекомендации у нас не работают», — сказал Охрименко.

В выигрыше чиновники

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко уверен, что новое трудовое законодательство будет выгодно исключительно коррумпированным чиновникам.

«Изобильное количество норм, а в проекте они действительно написаны как лозунги и благие намерения, дает возможность что инспекторам Минсоцполитики, что судам, как угодно и как хочешь трактовать его нормы. Поэтому все те изменения, которые сейчас вносятся в Трудовой Кодекс, это не новая его редакция, а это масса изменений, которые все равно накладываются на старую советскую базу. Это не новая редакция Трудового Кодекса, это старый трудовой кодекс с неким современным марафетом, поэтому, кроме как коррупционерам, он больше не выгоден никому», — сказал Юрий Гаврилечко.

Однако, как подчеркнул эксперт, в новом ТК отсутствует полностью отдельная книга, которая регламентирует деятельность профсоюзов, а значит, скорее всего, при отсутствии законодательной базы действенные профсоюзы в Украине так и не появятся.

«В стране, в которой избыток рабочих рук, в которой даже официальная безработица колеблется на уровне 10%, а в реальности она, скорее всего, подбирается к четверти трудоспособного населения, отсутствие профсоюзов приведет к трем основным вещам. Те, кто что-то знают, умеют и более-менее социально мобильны, уедут из этой страны. Те, кто не знают, не умеют, присоединяться к категории либо бандитов, либо бомжей. Остальные будут вынуждены как-то договариваться с работодателем о зарплате из разряда “как договоришься” или “сколько дадут”. Никаких других вариантов, к сожалению, вообще не предусматривается», — сказал Гаврилечко, добавив, что решение трудовых споров в судебном порядке позволит судебной системе вытягивать деньги из всех участников процесса.

Все в суд

Как считает ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко, не стоит бояться бояться судов для решения трудовых споров — это наше будущее, хотим мы этого или нет.

«Во многих странах есть даже отдельное судебное звено — так называемые “трудовые суды”, и кстати, Международная организация труда продвигает идею этих судов. Поскольку, действительно, трудовые вопросы должны рассматриваться специализированным звеном судебной власти, которая будет принимать решения достаточно оперативно и будет на этом специализироваться, и в таком случае больше людей будет обращаться, чтобы отстаивать свои трудовые права, в судах. У нас пока считается, что если ты обратился в суд, то сразу готовься к тому, что тебя уволят, а на самом деле это должно быть нормальной практикой. Но нужно понимать, что Трудовой кодекс, какой бы огромный он не был, не сможет регламентировать абсолютно все», — сказала Ткаченко.

Уничтожение профсоюзов

Председатель Всеукраинского независимого профсоюза «Захист праці» Олег Верник настаивает, что новый Трудовой Кодекс возвращает в Украину крепостное право.

«Единственным и глубинным заданием принятия этого Трудового Кодекса есть вопрос уменьшения затрат работодателей, и максимально уменьшить стоимость рабочей силы в Украине. При этом заказчики не понимают очень простой вещи: если эти процессы сопровождаются процессами евроинтеграции — безвизового режима, упрощения получения рабочих виз в той же Польше — то это приведет не к максимальному уменьшению стоимости украинской рабочей силы в Украине, чтобы пошли мифические инвестиции, а будет способствовать оттоку рабочей силы из Украины», — сказал Олег Верник.

По его словам, реалии таковы, что в ситуации, когда профсоюзы лишены права и возможности защищать людей труда, все независимые профсоюзы будут просто уничтожены вследствие принятия этого документа.

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