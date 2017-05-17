Новый Трудовой Кодекс: возврат крепостного права на фоне эмиграции

Нынешняя сессия Верховной Рады Украины, которая продлится до конца июля, может стать действительно эпохальной, поскольку именно на ней планируется принять и законы о свободном рынке земли и о пенсионной реформе, а также законы, дающие старт реформе медицинской системы и новый Трудовой Кодекс Украины.

По его словам, данный Кодекс в действительности не усиливает ни права работодателей, ни права работников, поскольку реализовать его не удастся, а произойдет лишь имитация выполнения условий данного законодательства.

«Исходя из того варианта, который можно почитать, складывается впечатление, что этот Трудовой кодекс писали те люди, которые никогда не работали на работе. Конечно, ТК — это громадный документ, то там такое огромное количество лозунгов и такое громадное количество вещей, которые не могут работать в Украине. Это работает в Европе, но европейский рынок к этому пришел даже не за десятилетие, некоторые шли даже столетия. По этой причине ожидать, что на сегодняшний момент мы принимаем Кодекс и у нас мгновенно рынок “выбеляется”, все работают только легально, прозрачно, четко — не реально. Поэтому этот Трудовой Кодекс носит декларативный характер, к сожалению, вместо того, чтобы носить реформаторский», — сказал Александр Охрименко.

По мнению представителей правительства именно с принятием нового законодательства о труде не должно возникнуть никаких препятствий. Более того, в информационном пространстве широкое распространение получал тезис, что страна не может жить по законам, которые были приняты в 70-х годах прошлого века.

«Почему трудовой кодекс в Германии работает лучше, чем в Украине? Профсоюз. Во Франции — профсоюз, в Англии — профсоюз, в США — профсоюз. Трудовой кодекс без нормально работающих профсоюзов работать не может. В ТК есть масса нюансов, которые работодателя может заставить сделать только профсоюз. Коллективные договора — это величайшая профанация без профсоюзов», — пояснил эксперт.

Эксперт убежден, что все рассказы о том, что новое трудовое законодательство возвращает в Украину крепостное право, являются не более чем страшилками.

«Даже если сейчас за него проголосуют, чуда не будет. И нет там никаких чрезмерных полномочий с точки зрения работодателя. И сейчас существует крепостное право, все равно оно есть: есть переработки, и неадекватная оплата труда и проблема вредных производств. И сказать, что сейчас Трудовой кодекс это внедрит, а раньше этого не существовало — не правильно. Более того, есть доклад Международного валютного фонда, правда за 2014 год, в котором они объяснили, почему в Украине много зарплат в конверте. Согласно их заключению, причина в Трудовом Кодексе, оказывается, у нас очень большие отпуска — это плохо, у нас есть льготы по больничным — это плохо, и у нас работодатель не защищен в случае сокращения и увольнения сотрудников. И если это все исправить, у нас теневой экономики не будет. Ну, эти юмористы действительно смешны, и поэтому их рекомендации у нас не работают», — сказал Охрименко.

В выигрыше чиновники

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко уверен, что новое трудовое законодательство будет выгодно исключительно коррумпированным чиновникам.

«Изобильное количество норм, а в проекте они действительно написаны как лозунги и благие намерения, дает возможность что инспекторам Минсоцполитики, что судам, как угодно и как хочешь трактовать его нормы. Поэтому все те изменения, которые сейчас вносятся в Трудовой Кодекс, это не новая его редакция, а это масса изменений, которые все равно накладываются на старую советскую базу. Это не новая редакция Трудового Кодекса, это старый трудовой кодекс с неким современным марафетом, поэтому, кроме как коррупционерам, он больше не выгоден никому», — сказал Юрий Гаврилечко.

Однако, как подчеркнул эксперт, в новом ТК отсутствует полностью отдельная книга, которая регламентирует деятельность профсоюзов, а значит, скорее всего, при отсутствии законодательной базы действенные профсоюзы в Украине так и не появятся.

«В стране, в которой избыток рабочих рук, в которой даже официальная безработица колеблется на уровне 10%, а в реальности она, скорее всего, подбирается к четверти трудоспособного населения, отсутствие профсоюзов приведет к трем основным вещам. Те, кто что-то знают, умеют и более-менее социально мобильны, уедут из этой страны. Те, кто не знают, не умеют, присоединяться к категории либо бандитов, либо бомжей. Остальные будут вынуждены как-то договариваться с работодателем о зарплате из разряда “как договоришься” или “сколько дадут”. Никаких других вариантов, к сожалению, вообще не предусматривается», — сказал Гаврилечко, добавив, что решение трудовых споров в судебном порядке позволит судебной системе вытягивать деньги из всех участников процесса.

Все в суд

Как считает ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко, не стоит бояться бояться судов для решения трудовых споров — это наше будущее, хотим мы этого или нет.

«Во многих странах есть даже отдельное судебное звено — так называемые “трудовые суды”, и кстати, Международная организация труда продвигает идею этих судов. Поскольку, действительно, трудовые вопросы должны рассматриваться специализированным звеном судебной власти, которая будет принимать решения достаточно оперативно и будет на этом специализироваться, и в таком случае больше людей будет обращаться, чтобы отстаивать свои трудовые права, в судах. У нас пока считается, что если ты обратился в суд, то сразу готовься к тому, что тебя уволят, а на самом деле это должно быть нормальной практикой. Но нужно понимать, что Трудовой кодекс, какой бы огромный он не был, не сможет регламентировать абсолютно все», — сказала Ткаченко.

Уничтожение профсоюзов

Председатель Всеукраинского независимого профсоюза «Захист праці» Олег Верник настаивает, что новый Трудовой Кодекс возвращает в Украину крепостное право.

«Единственным и глубинным заданием принятия этого Трудового Кодекса есть вопрос уменьшения затрат работодателей, и максимально уменьшить стоимость рабочей силы в Украине. При этом заказчики не понимают очень простой вещи: если эти процессы сопровождаются процессами евроинтеграции — безвизового режима, упрощения получения рабочих виз в той же Польше — то это приведет не к максимальному уменьшению стоимости украинской рабочей силы в Украине, чтобы пошли мифические инвестиции, а будет способствовать оттоку рабочей силы из Украины», — сказал Олег Верник.

По его словам, реалии таковы, что в ситуации, когда профсоюзы лишены права и возможности защищать людей труда, все независимые профсоюзы будут просто уничтожены вследствие принятия этого документа.