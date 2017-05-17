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13:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прикамский депутат предложил лишить зарплаты своих коллег в заксобрании

ПЕРМЬ, 17 мая, ФедералПресс. Координатор регионального отделения ЛДПР в Пермском крае, руководитель фракции партии в заксобрании Олег Постников заявил об отзыве своего проекта постановления об увеличении числа ставок для оппозиционных депутатов.

На своей странице в Facebook депутат написал, что проект поправок был вызван стремлением уравнять в правах депутатов. «Но выравнивание за счет увеличения расходов бюджета на нашей фракции ЛДПР признано неправильным. Пусть наши депутаты помимо политики и дальше будут активно заняты деловой и преподавательской деятельностью», — уточнил политик.

«ФедералПресс» в марте сообщал, что руководители фракций ЛДПР и «Справедливой России» в ЗС Олег Постников и Дарья Эйсфельд направили в адрес врио губернатора Прикамья Максима Решетникова обращение. В нем они для нормализации политического климата в регионе и устранения возникшего по итогам выборов 2016 года дисбаланса предлагали увеличить количество штатных единиц для работающих на постоянной основе депутатов и ввести пост четвертого зампреда ЗС.

В апреле стало известно, что господин Постников внес проект постановления, увеличивающий квоту оппозиционных партий среди депутатов, работающих на постоянной основе (и, соответственно, получающих зарплату). Предполагалось, что квоту могут увеличивать под депутатов Дарью Эйсфельд («Справедливая Россия»), Владимира Чулошникова (КПРФ) и Игоря Орлова (ЛДПР).

Однако с тех пор мнение парламентария поменялось. «Есть серьезная задача комплексно проверить существующие расходы на содержание краевого парламента на предмет их обоснованности и эффективности, — пишет Постников. — Цифры реально зашкаливают: в 2012 году это было 347 млн рублей, на нынешний год это уже 555 млн рублей! За пять лет с учетом роста стоимость содержания краевого парламента составит около 3 млрд рублей минимум. Буду изучать информацию и консультироваться с контролирующими органами. Жировать во времена экономического кризиса и западных санкций за бюджетный счет это непозволительная роскошь».

Кроме того, Олег Постников предлагает резко сократить число депутатов, которые будут получать зарплату в Заксобрании.

«Сейчас обсуждаем варианты сокращения расходов на краевой парламент. Есть, например, мнение о том, что зарплату в краевом парламенте должны получать только председатель и его заместители. На данный момент на зарплате в заксобрании 21 депутат — в основном единороссы», — уточнил лидер местных либерал-демократов. — «Будем бороться с привилегиями за народный счет. Экономия бюджетных средств в условиях нынешнего дефицита должна стать главной частью предвыборной кампании кандидата в губернаторы Пермского края. Короче говоря, начнем с себя. А дальше дойдем до зарплат и смет других органов власти».

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