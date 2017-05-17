Путин похвалил Казань за «межнациональные и межрелигиозные отношения»

— Прошлое заседание группы проходило в Казани, и у вас была возможность воочию увидеть, к каким поразительным результатам приводят крепкие и гармоничные межнациональные и межрелигиозные отношения. В этом году вас принимает Чечня — республика, не понаслышке знакомая с проявлениями терроризма, которая своим ярким примером доказывает, что это уродливое явление можно победить, — цитирует пресс-служба группы слова Путина.

По словам Путина, Россия всегда открыта к широкоформатному диалогу с исламским миром, в том числе и в сфере экономики.

Отметим, что в заседании группы принимает участие президент РТ Рустам Минниханов, который находится сегодня в Чечне с рабочим визитом. Президент Татарстана является председателем этой группы.

К слову, глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram фотографию и видео с Рустамом Миннихановым.

— С Братом, — подписал он снимок.