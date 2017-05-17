«Элемент неожиданности»: в СНБО объяснили, почему не предупредили о блокировании российских ресурсов
В СНБО объяснили, что не предупредили о запрете в Украине соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и сервиса 1С «для элемента неожиданности».
В СНБО объяснили, что не предупредили о запрете в Украине соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и сервиса 1С «для элемента неожиданности».
Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров, передает «Громадське».
В частности Петров, отвечая на вопрос о том, почему о введенных санкциях не сообщали ранее, заявил: «Нужен элемент неожиданности».
Он также добавил, что новые ограничения обусловлены интересами информационной безопасности и касаются физических и юридических лиц.
Когда были кибератаки на финорганы, то на их компьютерах было российское программное обеспечение. Не думаю, что это совпадение.
Как сообщал УНИАН ранее, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских