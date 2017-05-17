«Элемент неожиданности»: в СНБО объяснили, почему не предупредили о блокировании российских ресурсов

Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров, передает «Громадське».

В частности Петров, отвечая на вопрос о том, почему о введенных санкциях не сообщали ранее, заявил: «Нужен элемент неожиданности».

Он также добавил, что новые ограничения обусловлены интересами информационной безопасности и касаются физических и юридических лиц.