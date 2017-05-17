В Орджоникидзевском районе Магнитогорска назначен новый прокурор

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, Акманов служит в органах региона уже 14 лет, в том числе был природохранным прокурором Магнитогорска и зампрокурора Орджоникидзевского района.

Акманов требователен к себе и подчиненным, оперативно решает служебные вопросы, настойчив и отстаивает позицию закона.

По итогам рейтинга деятельности прокуратур Челябинской области за 2014−2016 годы он становился победителем конкурса профессионального мастерства.

«ФедералПресс» напоминает, что вчера стало известно о новом чиновнике Копейска. Бывший зампрокурора Ленобласти перешел в аппарат администрации Копейского ГО.