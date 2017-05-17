В Орджоникидзевском районе Магнитогорска назначен новый прокурор
МАГНИТОГОРСК, 17 мая, ФедералПресс. В Орджоникидзевском районе Магнитогорска назначили нового прокурора. Им стал старший советник юстиции Рустем Акманов.
МАГНИТОГОРСК, 17 мая, ФедералПресс. В Орджоникидзевском районе Магнитогорска назначили нового прокурора. Им стал старший советник юстиции Рустем Акманов.
Как сообщили «ФедералПресс» в
Акманов требователен к себе и подчиненным, оперативно решает служебные вопросы, настойчив и отстаивает позицию закона.
По итогам рейтинга деятельности прокуратур Челябинской области за 2014−2016 годы он становился победителем конкурса профессионального мастерства.
«ФедералПресс» напоминает, что вчера стало известно о новом чиновнике Копейска. Бывший зампрокурора Ленобласти перешел в аппарат администрации Копейского ГО.