Дубровский принял сигнал Путина по информационным технологиям

В рамках трёхдневного мероприятия они обсудят атаки хакеров, проблемы реализации региональных и федеральных IT-проектов, развития межрегионального сотрудничества в этой сфере, поиска эффективных IT-систем и технологий для решения задач органов власти.

«Мы не случайно проводим форум именно 17 мая. Это всемирный день информационного общества, профессиональный праздник всех людей, занятых в сфере информационных технологий. В послании Федеральному Собранию президент России В. В. Путин назвал информационные технологии в числе наиболее динамично развивающихся отраслей. Объём экспорта российских IT-компаний за последние пять лет вырос вдвое и достиг отметки в семь миллиардов долларов. В этом году на форуме сделан акцент на трёх направлениях: «Умный регион, информационная безопасность и инновации», — произнёс вступительную речь Губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Стоит отметить, что в марте текущего года в Челябинске открылся первый в России научно-образовательный центр по кибербезопасности, созданный «Лабораторией Касперского» на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета. Также столица Южного Урала находится на 6 месте в России по количеству центров регистрации для портала «Госуслуги». На сегодняшний день на этом сайте зарегистрировано свыше миллиона жителей региона.