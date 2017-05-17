Дубровский принял сигнал Путина по информационным технологиям
Сегодня, 17 мая, в Челябинске открылся всероссийский форум информационных технологий, собравший более полутысячи зарегистрировавшихся участников.
Сегодня, 17 мая, в Челябинске открылся всероссийский форум информационных технологий, собравший более полутысячи зарегистрировавшихся участников.
В рамках трёхдневного мероприятия они обсудят атаки хакеров, проблемы реализации региональных и федеральных
«Мы не случайно проводим форум именно 17 мая. Это всемирный день информационного общества, профессиональный праздник всех людей, занятых в сфере информационных технологий. В послании Федеральному Собранию президент России В. В. Путин назвал информационные технологии в числе наиболее динамично развивающихся отраслей. Объём экспорта российских
Стоит отметить, что в марте текущего года в Челябинске открылся первый в России
Становление информационного общества происходит на наших глазах, поэтому на сегодняшний день специалисты