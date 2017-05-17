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13:23 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский принял сигнал Путина по информационным технологиям

Сегодня, 17 мая, в Челябинске открылся всероссийский форум информационных технологий, собравший более полутысячи зарегистрировавшихся участников.

В рамках трёхдневного мероприятия они обсудят атаки хакеров, проблемы реализации региональных и федеральных IT-проектов, развития межрегионального сотрудничества в этой сфере, поиска эффективных IT-систем и технологий для решения задач органов власти.

«Мы не случайно проводим форум именно 17 мая. Это всемирный день информационного общества, профессиональный праздник всех людей, занятых в сфере информационных технологий. В послании Федеральному Собранию президент России В. В. Путин назвал информационные технологии в числе наиболее динамично развивающихся отраслей. Объём экспорта российских IT-компаний за последние пять лет вырос вдвое и достиг отметки в семь миллиардов долларов. В этом году на форуме сделан акцент на трёх направлениях: «Умный регион, информационная безопасность и инновации», — произнёс вступительную речь Губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Стоит отметить, что в марте текущего года в Челябинске открылся первый в России научно-образовательный центр по кибербезопасности, созданный «Лабораторией Касперского» на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета. Также столица Южного Урала находится на 6 месте в России по количеству центров регистрации для портала «Госуслуги». На сегодняшний день на этом сайте зарегистрировано свыше миллиона жителей региона.

Становление информационного общества происходит на наших глазах, поэтому на сегодняшний день специалисты IT-сферы крайне востребованы на рынке труда. «Все, кто работает в индустрии, прекрасно знают, что у нас нехватка квалифицированных IT-специалистов. Министерство предпринимало усилия для того, чтобы увеличить контрольные цифры приёма в ВУЗы. Нам удалось поднять их с 27 тысяч до 42 тысяч. Это значит, что 42 тысячи молодых людей могут быть приняты в 2018 году в российские ВУЗы по специальностям, связанным с IT», — рассказал на открытии форума Директор Департамента развития высоких технологий Салават Мигранов.

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