Борис Дубровский изменил свои рабочие планы, чтобы обсудить в Москве вопросы занятости

На завтра в рабочем графике губернатора была запланирована поездка в Нязепетровск. Но планы пришлось откорректировать. Борис Дубровский примет участие в совещании, которое проведет заместитель председателя правительства РФ.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, на совещании планируется обсудить вопросы занятости. Не исключено, что речь пойдет и о «горячей» точке регионального рынка труда — Верхнем Уфалее.

Как уже сообщало агентство, с начала года уровень официально зарегистрированной безработицыв городе вырос в 2,6 раза и продолжает расти. Среднеобластной показатель превышен в 6,6 раза. Всплеск безработицы связан с массовым сокращением работников на градообразующем предприятии города — Уфалейникеле. В службу занятости обратилось уже более полутора тысяч бывших работников этого предприятия (уволено 1786 человек из 2204). Остальные будут высвобождены по мере завершения работ по консервации завода и закрытии котельной.