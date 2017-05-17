Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Почему квартиры долго не продаются?
Эксперт: как США намерены надавить на Россию в Приморье
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Посадят или уничтожат»: экс-депутат о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Спасибо за счастье": Воля благодарит Утяшеву за дочь
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8«Суперлюди» Японии
13:29 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский изменил свои рабочие планы, чтобы обсудить в Москве вопросы занятости

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский изменил свои планы на четверг, 18 мая, и отправляется в Москву.

На завтра в рабочем графике губернатора была запланирована поездка в Нязепетровск. Но планы пришлось откорректировать. Борис Дубровский примет участие в совещании, которое проведет заместитель председателя правительства РФ.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, на совещании планируется обсудить вопросы занятости. Не исключено, что речь пойдет и о «горячей» точке регионального рынка труда — Верхнем Уфалее.

Как уже сообщало агентство, с начала года уровень официально зарегистрированной безработицыв городе вырос в 2,6 раза и продолжает расти. Среднеобластной показатель превышен в 6,6 раза. Всплеск безработицы связан с массовым сокращением работников на градообразующем предприятии города — Уфалейникеле. В службу занятости обратилось уже более полутора тысяч бывших работников этого предприятия (уволено 1786 человек из 2204). Остальные будут высвобождены по мере завершения работ по консервации завода и закрытии котельной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинске коммерческие застройщики задвигают памятник Курчатову на торговые задворки
Совет Европы вступился за российские интернет-ресурсы на Украине
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Россиян обучат финансовой грамотности
Названа причина взрыва газа в доме в Волгограде
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
В Вашингтоне подрались сторонники и противники Эрдогана (видео)
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Дженнифер Лопез и Ким Кардашьян на презентации проектов NBC Благодаря участию огромного количества звезд ТВ и шоу-бизнеса презентация превратилась в яркое событие
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь