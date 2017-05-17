Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Названы первые площадки для переселения из хрущевок
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
«Посадят или уничтожат»: экс-депутат о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Спасибо за счастье": Воля благодарит Утяшеву за дочь
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8«Суперлюди» Японии
14:00 (мск), источник: Sputnik.by

Руководителям предприятий-должников ограничат выезд за границу

В Беларуси вступили в силу изменения и дополнения в Закон «об исполнительном производстве», в соответствии с которыми злостных должников не будут пускать в казино.

Источник: Sputnik.by

Новое законодательство не только расширило права судебных исполнителей, но и преподнесло «новинку» для руководителей предприятий-должников, сообщил на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларуси управляющий партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Борис Лев.

Ранее в Беларуси существовала система взыскания судебных исполнителей при общих судах и при экономических. После проведения судебной реформы, системы были объединены в одну, деятельность которой теперь будет регулироваться данным законом.

В законодательстве о судебных исполнителях появилась новинка — судебному исполнителю дали право не только арестовывать имущество должника-юридического лица, но и ограничивать выезд за границу за границу.
Борис Лев

В данной связи он привел пример. «Предположим, должником является крупное юрлицо, в том числе, госпредприятие. К ним могут быть применены меры, ограничивающие их право выезда за рубеж. Не по личным долгам, а по долгам предприятия, которым данное лицо управляет», — отметил адвокат.

По его словам, такая норма закона будет стимулировать исполнять обязательств обязательства надлежащим образом предприятий должником.

В свою очередь, партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Денис Шерстнев пояснил, что в соответствии с новым законом, это может быть директор, главный бухгалтер, а также иной орган, который управляет компанией или предприятием. «Теоретически можно говорить о некоем совете директоров», — пояснил спикер.

Возникла необходимость в единых правил игры должников физических лиц и для юридических лиц, закон вступил в силу на неделе.

В казино не пустят?

Лев также рассказал, что новый закон ограничивает право на посещение игорных заведений.

«Введено ограничение прав физического лица, имеющего долговые обязательства на посещение игорных заведений. Насколько это действенно, покажет практика», — сказал адвокат.

По его мнению, «это может сработать, когда физическое лицо проигрывает свои деньги в казино. Нужно разумного ограничить посещения игорных заведений, пока он не исполнит свои долговые обязательства».

Увеличены сроки

Адвокат также сообщил, что в соответствии с новым законом о взыскании долгов увеличен срок, в течение которого юридические лица могли обратиться с заявлением о взыскании долгов. Ранее это было шесть месяцев, теперь три года.

«Стало больше возможностей, чтобы получить свои деньги по долгам», — сказал он.

Как отметил Борис Лев, ранее существовала практика, когда общий суд, вынося решение, направлял взыскной лист в адрес должника. «Теперь данный механизм будет работать по-другому. Взыскатель для того, чтобы получить свои деньги, должен направить запрос в общий суд, получить исполнительный лист и направить его на исполнение», — сказал он.

После вступление в силу нового закона, на гражданина возлагается инициатива о взыскании собственных средств, ему придется приложить усилия.

«Судебный исполнитель не начнет работать, пока не получит исполнительный лист от взыскателя», — уточнил адвокат.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Руководителям предприятий-должников ограничат выезд за границу
Совет Европы вступился за российские интернет-ресурсы на Украине
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Россиян обучат финансовой грамотности
Названа причина взрыва газа в доме в Волгограде
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
В Вашингтоне подрались сторонники и противники Эрдогана (видео)
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Дженнифер Лопез и Ким Кардашьян на презентации проектов NBC Благодаря участию огромного количества звезд ТВ и шоу-бизнеса презентация превратилась в яркое событие
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь