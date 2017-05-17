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13:35 (мск), источник: Kazinform

Нурсултан Назарбаев освободил от должности Иогана Меркеля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Нурсултан Назарбаев освободил от должности первого заместителя Генерального прокурора Иогана Меркеля, сообщает Twitter пресс-службы Акорды.

Источник: Kazinform

«Распоряжением Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Иоган Меркель освобожден от должности первого заместителя Генерального прокурора РК в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

И. Меркель занимал этот пост с февраля 2008 года. Позже стало известно, что Указом Главы государства Меркель Иоган Давидович назначен членом Конституционного Совета Республики Казахстан.

В разные годы он работал госинспектором, замести­телем заведующего Государственно-правовым отделом Ад­министрации Президента РК, председателем Квалификационной коллегии юстиции. Был первым вице-министром юстиции, заведующим Отделом правоохрани­тельной и судебной систем Ад­министрации Президента Респуб­лики Казахстан, депутатом Сената Парламента.

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