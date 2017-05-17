Нурсултан Назарбаев освободил от должности Иогана Меркеля

«Распоряжением Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Иоган Меркель освобожден от должности первого заместителя Генерального прокурора РК в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

И. Меркель занимал этот пост с февраля 2008 года. Позже стало известно, что Указом Главы государства Меркель Иоган Давидович назначен членом Конституционного Совета Республики Казахстан.