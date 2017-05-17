Нурсултан Назарбаев освободил от должности Иогана Меркеля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Нурсултан Назарбаев освободил от должности первого заместителя Генерального прокурора Иогана Меркеля, сообщает Twitter
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Нурсултан Назарбаев освободил от должности первого заместителя Генерального прокурора Иогана Меркеля, сообщает Twitter
«Распоряжением Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Иоган Меркель освобожден от должности первого заместителя Генерального прокурора РК в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.
И. Меркель занимал этот пост с февраля 2008 года. Позже стало известно, что Указом Главы государства Меркель Иоган Давидович назначен членом Конституционного Совета Республики Казахстан.
В разные годы он работал госинспектором, заместителем заведующего