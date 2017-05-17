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14:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летним юбилеем красноярского ветерана

«Армейский» стаж ветерана составляет 64 года.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Николая Гришкина и передал ему поздравление от президента России Владимира Путина.

История его жизни вполне может стать сюжетом для книги, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Когда мне исполнилось 15 лет, я вместе с другими мальчишками пошел в военкомат. Тех, кто был постарше, которым уже исполнилось 16 лет, брали на учебу. А я рослый парень был и приписал себе годик. Ну, ничего, поверили. Выдали нам обмундирование и отправили на спецподготовку в военное училище в Красноярск в 33-ий учебный полк», — вспоминает ветеран.

В 1944 году 16-летний Николай Гришкин вместе с другими курсантами из училища был отправлен на фронт. Сначала эшелон шел на запад до Кенигсберга, а затем его перебросили на Дальний Восток, где была война с японцами. Дальнейшая служба проходила в 155 полку, который располагался на границе с Маньчжурией.

«Однажды попали мы под бомбежку, сильно меня тогда зацепило, контузило, даже слух на некоторое время потерял. Но ничего, поправился, а когда вернулся из госпиталя — узнал, что мне присвоили звание сержанта и назначили командовать отделением», — рассказывает ветеран.

После войны, по предложению командования Гришкину предложили остаться служить в армии, эта служба стала делом всей жизни. Его «армейский» стаж составляет 64 года.

Сегодня с 90-летним юбилеем Николая Григорьевича поздравил и глава города Красноярска Эдхам Шукриевич Акбулатов. Мэр вручил памятный подарок и поздравительную телеграмму от имени президента России Владимира Владимировича Путина:

«Вы принадлежите к поколению носителей истории. Огромное Вам спасибо за очень важную подвижническую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. То, что вы общаетесь с молодежью, невозможно заменить ни фильмом, ни книгой. Разрешите от имени всех красноярцев поблагодарить Вас за инициативность и, конечно, за Великую Победу. Желаю Вам сибирского здоровья, бодрости духа и внимания близких».

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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