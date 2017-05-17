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14:09 (мск), источник: Publika.md

Андриан Канду: Законопроект о талонах на питание зарегистрировали в парламенте

Законопроект о талонах на питание для работников зарегистрировали в парламенте. Об этом сообщил спикер Андриан Канду. Предстоит новый раунд его обсуждения с работодателями, иностранными экспертами и гражданским обществом.

Источник: Publika.md

«Эта система даст возможность: во-первых, дальнейшего экономического роста, поскольку вырастут продажи, оплата НДС и прочих; во-вторых, что самое главное, это поможет борьбе с зарплатами в конвертах, а значит, и уклонению от уплаты налогов», — заявил Андриан Канду.

По словам председателя парламента, проект могут принять уже в июле, а в силу он может вступить в январе 2018 года. Предоставлять новые услуги смогут лишь компании с уставным капиталом не менее десяти миллионов леев. Стоимость одного талона составит 45 леев, а деньги, которые предприятия будут тратить на эти талоны, не будут облагаться налогами. Для начала такую систему введут в частных компаниях.

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