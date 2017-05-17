Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция России – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Спасибо за счастье": Воля благодарит Утяшеву за дочь
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8«Суперлюди» Японии
14:12 (мск), источник: Nakanune.ru

На пост главы ЗАТО Озерска претендуют три кандидата

На пост главы ЗАТО Озерск претендуют три человека. Нового градоначальника выберут до конца июля.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

16 мая был завершен прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города. Необходимый пакет документов подали глава администрации Евгений Щербаков, директор ООО «Рембыттехника Плюс» Максим Алушкин и руководитель группы на ФГУП ПО «Маяк» Андрей Ухтеров.

Отметим, что проведение конкурса назначено с 19 по 20 июля 2017 года.

Напомним, в конце сентября прошлого года депутаты ЗСО одобрили новый порядок избрания глав закрытых административно-территориальных образований. Теперь глава избирается представительным органом округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Избранный глава также возглавляет местную администрацию.

Ранее глава города избирался из числа депутатов на первом заседании парламента, а глава администрации (сити-менеджер) назначается представительным органом по результатам конкурса.

В конце апреля депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Олега Костикова и о назначении его и.о.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Московские политологи спрогнозировали губернаторские расклады на Урале
Совет Европы вступился за российские интернет-ресурсы на Украине
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Россиян обучат финансовой грамотности
Названа причина взрыва газа в доме в Волгограде
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
В Вашингтоне подрались сторонники и противники Эрдогана (видео)
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Дженнифер Лопез и Ким Кардашьян на презентации проектов NBC Благодаря участию огромного количества звезд ТВ и шоу-бизнеса презентация превратилась в яркое событие
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь