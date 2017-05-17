На пост главы ЗАТО Озерска претендуют три кандидата

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

16 мая был завершен прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города. Необходимый пакет документов подали глава администрации Евгений Щербаков, директор ООО «Рембыттехника Плюс» Максим Алушкин и руководитель группы на ФГУП ПО «Маяк» Андрей Ухтеров.

Отметим, что проведение конкурса назначено с 19 по 20 июля 2017 года.

Напомним, в конце сентября прошлого года депутаты ЗСО одобрили новый порядок избрания глав закрытых административно-территориальных образований. Теперь глава избирается представительным органом округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Избранный глава также возглавляет местную администрацию.

Ранее глава города избирался из числа депутатов на первом заседании парламента, а глава администрации (сити-менеджер) назначается представительным органом по результатам конкурса.

В конце апреля депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Олега Костикова и о назначении его и.о.