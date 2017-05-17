Киев признал, что не сможет полностью закрыть доступ к российским соцсетям

Ранее Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» и Mail.ru. Компания Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», разослала украинским пользователям инструкции, как пользоваться ее сервисами в обход блокировки доступа.

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Власти Украины не смогут полностью закрыть доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» — пользователи при желании смогут обойти запреты, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров.

«Мы понимаем, что полностью закрыть (доступ к соцсетям — ред.) нельзя, но уменьшая этот круг, мы уменьшаем для себя угрозу», — сказал Петров в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ. Он утверждает, что через эти соцсети распространяется «российская пропаганда».

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.