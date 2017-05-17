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14:18 (мск), источник: VN.ru

Новым главой Куйбышевского района стал 45-летний Олег Караваев

Выборы главы Куйбышевского района состоялись сегодня, 17 мая, в Новосибирской области. Новым руководителем района стал Олег Караваев. Он займет кресло ушедшего после коррупционного скандала Виктора Функа.

За Олега Караваева проголосовали 30 депутатов из 32 присутствующих на сессии. Двое — воздержались. Новому главе Куйбышевского района 45 лет, он женат, есть дети. С 2005 года занимает должность заместителя главы Куйбышевского района.

Напомним, бывший глава Куйбышевского района Виктор Функ ушел в отставку 21 марта 2017 года. Предшествовал этому скандал, потрясший Куйбышевский район.

Как сообщила VN.ru представитель СУ СКР по региону Анастасия Кулешова, глава Куйбышевского района Виктор Функ обвинялся в превышении должностных полномочий при финансировании за счет бюджетных средств реконструкции насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве.

По версии следствия, с 2010 по 2012 год в рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой» Виктор Функ без законных оснований перечислил более 100 миллионов бюджетных рублей коммерческой организации.

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Новым главой Куйбышевского района стал 45-летний Олег Караваев
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