Новым главой Куйбышевского района стал 45-летний Олег Караваев

За Олега Караваева проголосовали 30 депутатов из 32 присутствующих на сессии. Двое — воздержались. Новому главе Куйбышевского района 45 лет, он женат, есть дети. С 2005 года занимает должность заместителя главы Куйбышевского района.

Напомним, бывший глава Куйбышевского района Виктор Функ ушел в отставку 21 марта 2017 года. Предшествовал этому скандал, потрясший Куйбышевский район.

Как сообщила VN.ru представитель СУ СКР по региону Анастасия Кулешова, глава Куйбышевского района Виктор Функ обвинялся в превышении должностных полномочий при финансировании за счет бюджетных средств реконструкции насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве.

По версии следствия, с 2010 по 2012 год в рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой» Виктор Функ без законных оснований перечислил более 100 миллионов бюджетных рублей коммерческой организации.