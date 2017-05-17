В Краснодаре создадут городскую Общественную палату
Евгений Первышов подписал постановление «Об утверждении членов Общественной палаты муниципального образования город Краснодар».
Евгений Первышов подписал постановление «Об утверждении членов Общественной палаты муниципального образования город Краснодар».
Документ был опубликован на сайте администрации города.
В соответствии с положением об Общественной палате, первые 15 человек утверждает глава, а они уже сформируют полный состав палаты в составе 30 человек. Решение об утверждении еще 15 человек должно быть принято не позднее чем через 60 дней.
«Сейчас создан “оргкомитет”, в который будут направлять свои предложения некоммерческие организации и общественные объединения», — рассказал начальник управления по связям с общественностью администрации Краснодара Андрей Измеров.
Как сообщили в
Общественная палата краевого центра будет сформирована на три года.