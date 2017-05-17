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15:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СНБО: полностью закрыть доступ к соцсетям не получится

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Власти Украины не смогут полностью закрыть доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», пользователи при желании смогут обойти запреты, заявил в среду руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Мы понимаем, что полностью закрыть (доступ к соцсетям — Ред.) нельзя, но уменьшая этот круг, мы уменьшаем для себя угрозу», — сказал Петров в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ. Он утверждает, что через эти соцсети распространяется «российская пропаганда».

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Заместитель директора департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины Юлия Лапутина признала, что запрет на доступ к социальной сети «ВКонтакте» повлияет на работу спецслужбы, так как СБУ лишится доступа к важному источнику информации.

«Мы много провели работы, чтобы проанализировать, нужно ли это делать (закрывать доступ — Ред.), поскольку это открытый источник информации, который даже нам дает возможность выявлять определенные факты преступной деятельности. И сейчас это закроется, и мы не будем иметь доступ», — сказала в Киеве в среду Лапутина в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

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В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям «Вконтакте» и «Одноклассники». Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе «1С», «Еврософтпром» — обладателя авторских прав на программное обеспечение «1С», «Яндекс» и «Лаборатория Касперского». Указ вступил в силу.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура «требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету». А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

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