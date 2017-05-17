СНБО: полностью закрыть доступ к соцсетям не получится

«Мы понимаем, что полностью закрыть (доступ к соцсетям — Ред.) нельзя, но уменьшая этот круг, мы уменьшаем для себя угрозу», — сказал Петров в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ. Он утверждает, что через эти соцсети распространяется «российская пропаганда».

Заместитель директора департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины Юлия Лапутина признала, что запрет на доступ к социальной сети «ВКонтакте» повлияет на работу спецслужбы, так как СБУ лишится доступа к важному источнику информации.

«Мы много провели работы, чтобы проанализировать, нужно ли это делать (закрывать доступ — Ред.), поскольку это открытый источник информации, который даже нам дает возможность выявлять определенные факты преступной деятельности. И сейчас это закроется, и мы не будем иметь доступ», — сказала в Киеве в среду Лапутина в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.