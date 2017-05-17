Транспортная реформа подвела мэрию Екатеринбурга под суд
Народных избранников.
Народных избранников.
Представители городской думы Екатеринбурга решили вызвать чиновников мэрии на разговор о транспортной реформе. Речь об этом зашла 17 мая на заседании комиссии по местному самоуправлению, передает «Уралинформбюро».
По словам народных избранников, горожане находятся в информационной блокаде и им нужны разъяснения.
Замглавы горадминистрации Сергей Тушин заявил о готовности поделиться планами мэрии, но позднее. Он указал на насыщенную повестку грядущего заседания думы и предложил перенести рассмотрение вопроса на июнь.