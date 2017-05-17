Пенсионная реформа предусматривает единую формулу расчета пенсий — Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Для тех пенсионеров, которые уже находятся на пенсии, и для новых пенсионеров будет введен единый подход. Этот подход говорит о том, что мы почти в три раза поднимаем цифру, исходя из которой мы рассчитываем пенсии. Если раньше она была 1197 гривень, то сейчас — 3674 гривень», — сказал он.

По словам премьера, суммарно введение формулы и других инициатив пенсионной реформы позволит повысить пенсии 9 миллионам пенсионеров (из 12 миллионов) уже с 1 октября.