Кабмин утвердил соглашение с Турцией о поездках по ID-картам

Согласно соглашению, граждане Украины могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории Турции без виз на основании действующих проездных документов (ID-карт), при условии, что срок пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Такие же права имеют и граждане Турции в Украине.

Как отмечается, в тексте соглашения указано, это оно действует в течение периода действия соглашения между Кабмином и правительством Турции об условиях взаимных поездок граждан, подписанного в Анкаре 22 декабря 2011 года.

Вместе с тем, соглашение автоматически прекращает свое действие в случае прекращения действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан.