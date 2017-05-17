Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Названы первые площадки для переселения из хрущевок
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
14:36 (мск), источник: РБК - Украина

Кабмин утвердил соглашение с Турцией о поездках по ID-картам

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Турцией о поездках граждан по внутренним паспортам в виде ID-карт. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают корреспондент РБК-Украина.

Источник: Reuters

Согласно соглашению, граждане Украины могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории Турции без виз на основании действующих проездных документов (ID-карт), при условии, что срок пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Такие же права имеют и граждане Турции в Украине.

Как отмечается, в тексте соглашения указано, это оно действует в течение периода действия соглашения между Кабмином и правительством Турции об условиях взаимных поездок граждан, подписанного в Анкаре 22 декабря 2011 года.

Вместе с тем, соглашение автоматически прекращает свое действие в случае прекращения действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года в ходе визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турцию стороны подписали соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам в виде ID-карт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киев признал, что не сможет закрыть доступ к российским соцсетям
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Россиян обучат финансовой грамотности
Путин счел «шизофренией» обвинения Трампа в передаче РФ секретов
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
В США подрались сторонники и противники Эрдогана (видео)
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь