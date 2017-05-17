Кабмин утвердил соглашение с Турцией о поездках по ID-картам
Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Турцией о поездках граждан по внутренним паспортам в виде
Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Турцией о поездках граждан по внутренним паспортам в виде
Согласно соглашению, граждане Украины могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории Турции без виз на основании действующих проездных документов (ID-карт), при условии, что срок пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.
Такие же права имеют и граждане Турции в Украине.
Как отмечается, в тексте соглашения указано, это оно действует в течение периода действия соглашения между Кабмином и правительством Турции об условиях взаимных поездок граждан, подписанного в Анкаре 22 декабря 2011 года.
Вместе с тем, соглашение автоматически прекращает свое действие в случае прекращения действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан.
Ранее сообщалось, что в марте 2017 года в ходе визита