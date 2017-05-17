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14:52 (мск), источник: РИА Новости

Путин высоко оценил итоги встречи Лаврова и Трампа

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 17 мая — РИА Новости. Россия высоко оценивает результаты встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, сказал президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости
Что касается результатов визита министра иностранных дел Лаврова в США и его встречи с президентом Трампом: мы их оцениваем высоко. Это был первый визит, ответный визит нашего министра иностранных дел после того, как мы принимали в Москве госсекретаря (США Рекса) Тиллерсона. Это обычная и естественная международная практика.
Владимир Путин
Президент РФ
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В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая «подвергла риску критически важный источник разведывательной информации» по группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсудили общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, а также не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.

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