Путин высоко оценил итоги встречи Лаврова и Трампа

Что касается результатов визита министра иностранных дел Лаврова в США и его встречи с президентом Трампом: мы их оцениваем высоко. Это был первый визит, ответный визит нашего министра иностранных дел после того, как мы принимали в Москве госсекретаря (США Рекса) Тиллерсона. Это обычная и естественная международная практика.

В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая «подвергла риску критически важный источник разведывательной информации» по группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсудили общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, а также не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.