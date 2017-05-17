Штейнборм сократил свою подпись к приходу в омское Минимущества

Чиновник пришел в областной кабмин с должности заместителя гендиректора Агентства развития и инвестиций Омской области (АРИ). До этого Иван Штейнборм работал главным технологом и заместителем директора омского филиала Федеральной кадастровой палаты.

Штейнборм также прославился своей подписью, массивность которой широко обсуждалась в Интернете.

Корреспонденту «СуперОмска» Иван Штейнборм заявил, что с того момента, как подпись попала в Сеть, она сильно видоизменилась.

«Я спокойно отношусь к ситуации с подписью. Это действительно моя подпись. Но она сейчас уже очень сильно видоизменилась. “Росреестр” — это публичная, клиентоориентированная организация. Мне приходилось подписывать очень много документов, и, видимо, кто-то из граждан Омской области обратил внимание и решил ее выложить», — прокомментировал Штейнборм.

К своим обязанностям первый зам главы Минимущества Бориса Смольникова приступит с 18 мая.