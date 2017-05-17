Штейнборм сократил свою подпись к приходу в омское Минимущества
На заседании областного правительства 17 мая состоялось официальное назначение первого заместителя министра имущественных отношений Ивана Штейнборма.
На заседании областного правительства 17 мая состоялось официальное назначение первого заместителя министра имущественных отношений Ивана Штейнборма.
Чиновник пришел в областной кабмин с должности заместителя гендиректора Агентства развития и инвестиций Омской области (АРИ). До этого Иван Штейнборм работал главным технологом и заместителем директора омского филиала Федеральной кадастровой палаты.
Штейнборм также прославился своей подписью, массивность которой широко обсуждалась в Интернете.
Корреспонденту «СуперОмска» Иван Штейнборм заявил, что с того момента, как подпись попала в Сеть, она сильно видоизменилась.
«Я спокойно отношусь к ситуации с подписью. Это действительно моя подпись. Но она сейчас уже очень сильно видоизменилась. “Росреестр” — это публичная, клиентоориентированная организация. Мне приходилось подписывать очень много документов, и, видимо,
К своим обязанностям первый зам главы Минимущества Бориса Смольникова приступит с 18 мая.