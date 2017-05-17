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14:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии планирует ограничить бакалавров в праве на работу

Законопроект будет рассматриваться на следующем заседании курултая.

Завтра, 18 мая, состоится очередное заседание курултая Башкирии. Одним из самых резонансных может стать обсуждение проекта закона «О внесении изменений в сфере муниципальной службы». Согласно тексту документа, бакалавры потеряют право занимать высшие и главные должности в региональной и городской власти.

— Такое требование справедливо. Система высшего образования разделена на ступени, и низшая предполагает четыре год обучения. Для работы на ответственных должностях этого не достаточно, — прокомментировал законопроект спикер госсобрания Константин Толкачев.

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