Парламент Башкирии планирует ограничить бакалавров в праве на работу

Завтра, 18 мая, состоится очередное заседание курултая Башкирии. Одним из самых резонансных может стать обсуждение проекта закона «О внесении изменений в сфере муниципальной службы». Согласно тексту документа, бакалавры потеряют право занимать высшие и главные должности в региональной и городской власти.

— Такое требование справедливо. Система высшего образования разделена на ступени, и низшая предполагает четыре год обучения. Для работы на ответственных должностях этого не достаточно, — прокомментировал законопроект спикер госсобрания Константин Толкачев.