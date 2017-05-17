Парламент Башкирии планирует ограничить бакалавров в праве на работу
Законопроект будет рассматриваться на следующем заседании курултая.
Законопроект будет рассматриваться на следующем заседании курултая.
Завтра, 18 мая, состоится очередное заседание курултая Башкирии. Одним из самых резонансных может стать обсуждение проекта закона «О внесении изменений в сфере муниципальной службы». Согласно тексту документа, бакалавры потеряют право занимать высшие и главные должности в региональной и городской власти.
— Такое требование справедливо. Система высшего образования разделена на ступени, и низшая предполагает четыре год обучения. Для работы на ответственных должностях этого не достаточно, — прокомментировал законопроект спикер госсобрания Константин Толкачев.