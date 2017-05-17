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14:59 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов поручил завершить работы на Высоком мосту к концу лета

Глава региона также считает, что нужно увеличить количество рабочих.

Источник: Калининград.Ru

Врио губернатора Антон Алиханов потребовал ускорить темпы и сдать Высокий мост в Калининграде на два месяца раньше — к концу лета или началу сентября. Об этом он заявил в среду, 17 мая, во время рабочего выезда на объект.

Глава региона также считает, что при строительстве объекта необходимо переходить на трёхсменный режим работы, увеличить количество сотрудников. Представитель подрядчика обещал выполнить эти требования.

Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте появится новое сооружение. Изначально мост планировали открыть в мае 2017 года, однако из-за корректировки проекта сроки перенесли на два месяца, потом их отложили ещё на три месяца.

Кроме того, 11 мая для проезда закрыли мост Деревянный Движение транспорта по нему запустят только в конце 2017 года. После закрытия Деревянного моста Остров оказался практически отрезанным от главных магистралей Калининграда.

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