Молдаванин попал в черный список Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко подписал 15 мая указ о вступлении в силу постановления Совета национальной безопасности и обороны.
Президент Украины Петр Порошенко подписал 15 мая указ о вступлении в силу постановления Совета национальной безопасности и обороны.
В документе перечислены физические и юридические лица, против которых Киев ввел санкции.
В «черный список» попали 468 российских и украинских компаний, а также 1228 человек, в том числе один гражданин Республики Молдова, сообщает Agora.
Гражданин Молдовы, против которого продолжены санкции — это Букарский Владимир, являющийся в то же время гражданином Израиля и России, историк, публицист и политический аналитик, руководитель
Напоминаем, что в сентябре 2015 года Букарский Владимир фигурировал в списке людей, против которых Киев ввел санкции, так как он якобы был «международным» наблюдателем на выборах в мятежном Донецком регионе.