Молдаванин попал в черный список Порошенко

В документе перечислены физические и юридические лица, против которых Киев ввел санкции.

В «черный список» попали 468 российских и украинских компаний, а также 1228 человек, в том числе один гражданин Республики Молдова, сообщает Agora.

Гражданин Молдовы, против которого продолжены санкции — это Букарский Владимир, являющийся в то же время гражданином Израиля и России, историк, публицист и политический аналитик, руководитель Информационно-аналитического центра «Евразия Информ», зксперт византийского клуба «Katehon» при Институте философии Российской Академии наук, активный блоггер в молдавском пространстве социальных сетей «Facebook» и «ВКонтакте». Введенные против него санкции предполагают отказ в выдаче визы и запрет на въезд в Украину.

Напоминаем, что в сентябре 2015 года Букарский Владимир фигурировал в списке людей, против которых Киев ввел санкции, так как он якобы был «международным» наблюдателем на выборах в мятежном Донецком регионе.