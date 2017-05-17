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15:11 (мск), источник: УНИАН

ВР признала алименты собственностью ребенка и увеличила их минимальный размер

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание (регистрационный номер 4928).

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 226 депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

В Семейном кодексе Украины устанавливается, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка.

Ранее говорилось о том, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью того из родителей, на имя которого они выплачиваются, и должны использоваться по целевому назначению.

Кроме того, законом устанавливается, что тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка.

По решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в доле от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору родителя или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.

Способ взыскания алиментов, определенный решением суда, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов. Устанавливается, что при определении размера алиментов суд учитывает и наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств; доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств.

Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Ранее определялось, что минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, за исключением случаев, предусмотренных статьей 184 Семейного кодекса.

Среди прочего определяется, что тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Размер алиментов, определенный судом или по договоренности между родителями в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.

Задолженность по алиментам, присужденным в доле от заработка (дохода), определяется исходя из фактического заработка (дохода), который плательщик алиментов получал за время, в течение которого осуществлялось их взыскание, независимо от того, получен такой заработок в Украине или за рубежом.

Также в Гражданском процессуальном кодексе Украины, в частности, определяется, что не допускается приостановление производства по делу о взыскании алиментов на основании наличия спора об отцовстве (материнстве), определении места жительства ребенка, об участии одного из родителей или родственников в воспитании ребенка, об общении с ребенком.

Этот закон вступает в действие через месяц со дня его опубликования.

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