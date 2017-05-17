ВР признала алименты собственностью ребенка и увеличила их минимальный размер

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 226 депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

Ранее говорилось о том, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью того из родителей, на имя которого они выплачиваются, и должны использоваться по целевому назначению.

Кроме того, законом устанавливается, что тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка.

По решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в доле от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору родителя или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.

Способ взыскания алиментов, определенный решением суда, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов. Устанавливается, что при определении размера алиментов суд учитывает и наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств; доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств.

Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.