Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов

Президент России Владимир Путин назвал «политической шизофренией» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в том, что он выдал секретную информацию во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, передает «Интерфакс».
«Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», — заявил президент России во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони.
Президент России также пошутил, что ему «придется объявить выговор» Сергею Лаврову за то, что он «этими секретами» не поделился. «Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», — сказал Путин.
В понедельник, 15 мая, газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком президент США Дональд Трамп передал им информацию «высшей степени секретности». В статье со ссылкой на источник в администрации США также говорилось, что это «поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России).
Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что в качестве президента США имел полное право делиться с представителями России информацией о «фактах, касающихся терроризма и безопасности полетов».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал «ерундой» сообщения о том, что в ходе встречи с российскими дипломатами Трамп рассекретил важную информацию.