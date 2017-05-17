Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов

Президент России Владимир Путин назвал «политической шизофренией» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в том, что он выдал секретную информацию во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, передает «Интерфакс».

«Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», — заявил президент России во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони.

Президент России также пошутил, что ему «придется объявить выговор» Сергею Лаврову за то, что он​ «этими секретами» не поделился. «Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», — сказал Путин.