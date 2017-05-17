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15:08 (мск), источник: Nakanune.ru

Совладельцу группы ЧТПЗ присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области»

Советнику председателя Совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андрею Комарову присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области».

Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

Комаров отмечен «за деятельность, способствующую процветанию Челябинской области, повышению ее авторитета в Российской Федерации».

Напомним, в октябре прошлого года за выдающиеся заслуги в промышленности Комаров был награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

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