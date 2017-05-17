Совладельцу группы ЧТПЗ присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области»

Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

Комаров отмечен «за деятельность, способствующую процветанию Челябинской области, повышению ее авторитета в Российской Федерации».

Напомним, в октябре прошлого года за выдающиеся заслуги в промышленности Комаров был награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».