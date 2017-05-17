Кабмин утвердил пенсионную реформу

В дальнейшем документ будет передан на обсуждение в Совет реформ при президенте Украины, после чего его внесут на рассмотрение Верховной Рады.

«Одним из требований к пенсионной системе было то, чтобы повысить пенсионный возраст. Наша задача была избежать повышения пенсионного возраста, и мы эту задачу выполнили. Пенсионный возраст остается на уровне 60 лет (для женщин сейчас он составляет 58,5 лет и повысится до 60 лет в 2021 году — ред.), для людей, которые имеют страховой стаж 25 лет», — сказал премьер Владимир Гройсман, презентуя проект пенсионной реформы на заседании правительства.

При этом он сообщил о вносимых изменениях в порядок назначения социальной помощи, которая выплачивается государством вместо пенсии лицам, не имеющим минимального страхового стажа. На сегодня такая помощь назначается с 63 лет гражданам, страховой страж которых — меньше 15 лет. Проект закона предусматривает, что теперь право на такую помощь с 63 лет будут иметь граждане, у которых страховой стаж меньше 25 лет, а у кого страховой стаж менее 15 лет, смогут получать социальную помощь от государства с 65 лет.

В то же время вводится механизм компенсации дефицита страхового стажа путем добровольных взносов граждан в пенсионный фонд. При этом Гройсман заявил, что таким образом для «более 70% граждан пенсионный возраст не изменится, изменения коснутся только требований к страховому стажу».

Премьер сообщил, что реформа также предусматривает ежегодный пересмотр пенсий на основе роста средней зарплаты и текущего уровня инфляции. Ожидается, что в случае принятия документа уже с 1 октября пенсии повысятся для 5,6 из 12 миллионов пенсионеров. Уровень доплаты составит от 200 до 1 тысячи гривен (от 8 до 38 долларов). По словам Гройсмана, деньги для повышения пенсий будут получены за счет увеличения отчислений в пенсионный фонд благодаря проведенному в этом году повышению минимальных зарплат в стране.

Кроме того, предлагается отменить особые условия выхода на пенсию для представителей отдельных категорий профессий, а также отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников. Законопроект также предлагает отменить налогообложение работающих пенсионеров.