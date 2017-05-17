Россию и КНДР впервые связало паромное сообщение

Источник: AP 2017

ПХЕНЬЯН, 17 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Принадлежащее КНДР судно Mangyongbong-92 отправилось из города Расон во Владивосток с небольшой группой китайских туристов на борту. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в Пхеньяне по телефону генеральный консул Российской Федерации в городе Чондин Юрий Бочкарёв. Дипломат участвовал в посвященной этому событию торжественной церемонии, которая состоялась в Раджине — главном порту специальной торгово-экономической зоны (СЭЗ) Расон.

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Таким образом, отметил собеседник, Россия и КНДР «впервые открыли грузопассажирское паромное сообщение, которое будет способствовать развитию регионального туризма и торговых связей между Россией и КНДР». На церемонии выступил начальник управления морского и автомобильного транспорта города Расон Ли Бо Ир. Он выразил уверенность, что реализация этого проекта «придаст импульс развитию отношений между КНДР и Россией в области торговли и туризма». Среди выступавших был российский предприниматель Владимир Баранов, зарегистрировавший в Расоне компанию «РосКор» со 100-процентным иностранным капиталом, которая стала оператором нового регулярного маршрута.

Открытие паромного сообщения свидетельствует об обоюдном стремлении народов двух стран к развитию взаимовыгодного делового сотрудничества. Владимир Баранов Предприниматель

На церемонии присутствовали представители Народного комитета города Расон, студенты и преподаватели расположенного там Института морского транспорта, рабочие порта. Паром Mangyongbong-92 с корейским экипажем вмещает до 200 пассажиров и около 1,5 тыс. тонн грузов.

На первом этапе он будет курсировать между Раджином и Владивостоком четыре раза в месяц.