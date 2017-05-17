Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Садальский поругался с Максаковой в эфире Малахова
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
51-летний Меладзе показал беззаботное фото с любимой - СМИ
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
17:54 (мск), источник: ТАСС

Россию и КНДР впервые связало паромное сообщение

Генконсул РФ в городе Чондин Юрий Бочкарёв отметил, что паромное сообщение будет способствовать развитию регионального туризма и торговых связей между двумя странами.

Источник: AP 2017

ПХЕНЬЯН, 17 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Принадлежащее КНДР судно Mangyongbong-92 отправилось из города Расон во Владивосток с небольшой группой китайских туристов на борту. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в Пхеньяне по телефону генеральный консул Российской Федерации в городе Чондин Юрий Бочкарёв. Дипломат участвовал в посвященной этому событию торжественной церемонии, которая состоялась в Раджине — главном порту специальной торгово-экономической зоны (СЭЗ) Расон.

Читайте также
Путин призвал прекратить запугивать КНДР

Таким образом, отметил собеседник, Россия и КНДР «впервые открыли грузопассажирское паромное сообщение, которое будет способствовать развитию регионального туризма и торговых связей между Россией и КНДР».

На церемонии выступил начальник управления морского и автомобильного транспорта города Расон Ли Бо Ир. Он выразил уверенность, что реализация этого проекта «придаст импульс развитию отношений между КНДР и Россией в области торговли и туризма». Среди выступавших был российский предприниматель Владимир Баранов, зарегистрировавший в Расоне компанию «РосКор» со 100-процентным иностранным капиталом, которая стала оператором нового регулярного маршрута.

Открытие паромного сообщения свидетельствует об обоюдном стремлении народов двух стран к развитию взаимовыгодного делового сотрудничества.
Владимир Баранов
Предприниматель

На церемонии присутствовали представители Народного комитета города Расон, студенты и преподаватели расположенного там Института морского транспорта, рабочие порта. Паром Mangyongbong-92 с корейским экипажем вмещает до 200 пассажиров и около 1,5 тыс. тонн грузов.

На первом этапе он будет курсировать между Раджином и Владивостоком четыре раза в месяц.

Специальная торгово-экономическая зона Расон (сокращение от Раджин-Сонбон) расположена на северо-востоке КНДР и граничит с китайской провинцией Цзилинь, а также с российским Приморским краем. В 1990-е годы после создания СЭЗ Пхеньян развернул широкую деятельность по привлечению туда иностранных компаний. Одновременно ведется активная работа по модернизации инфраструктуры этого региона.

Комментарии
1
Георгий Мих. Максягин
А что, вдруг КНДР повторит марш-бросок КНР...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
ЕС отменил визовый режим с Украиной
ЕС предоставил Украине безвизовый режим
Объявлен состав нового правительства Франции
Киев признал, что не сможет закрыть доступ к российским соцсетям
Конгрессмен предложил запустить процедуру импичмента Трампа
Сборная России провела три лишних часа на вокзале в Кельне
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
Моника Беллуччи и другие звезды первого дня Каннского фестиваля
Спорт
«Красная машина», которую мы не знаем На групповом этапе сборная России громила аутсайдеров, но потеряла очки в играх с конкурентами. Почему мы ничего не знаем о команде Знарка?
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем «бюджетники» и... уникальный УАЗ Прямо сейчас редакция «Авто Mail.Ru» отвечает на вопрос, что купить - обновленный Skoda Rapid или другой «бюджетник», а также обсуждает уникальный советский внедорожник
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярен. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный успех аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь