Прокуратура наказала главу поселка в Байкаловском районе, игнорировавшую обращения жителей

«Постановлением мирового судьи судебного участка судебного района, в котором создан Байкаловский районный суд Свердловской области, должностное лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Так, в надзорном ведомстве установили, что в январе местный житель направил главе сельского поселения обращение о продаже заброшенного здания в деревне Игнатьева. Однако Федотова поступившее обращение рассматривать не стала.
В ее отношении было возбуждено административное дело по статье 5.59 КоАП РФ («нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»).
«По результатам прокурорской проверки глава поселения рассмотрела обращение гражданина по существу, направила заявителю ответ, нарушения фактически устранены», — отмечают в пресс-службе ведомства.