Прокуратура наказала главу поселка в Байкаловском районе, игнорировавшую обращения жителей

«Постановлением мирового судьи судебного участка судебного района, в котором создан Байкаловский районный суд Свердловской области, должностное лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Так, в надзорном ведомстве установили, что в январе местный житель направил главе сельского поселения обращение о продаже заброшенного здания в деревне Игнатьева. Однако Федотова поступившее обращение рассматривать не стала.

В ее отношении было возбуждено административное дело по статье 5.59 КоАП РФ («нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»).