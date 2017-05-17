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16:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор предложил привлечь воронежцев к выбору подрядчиков для сноса ветхих домов

Алексей Гордеев отметил важность расселения и после конца госпрограммы.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев порекомендовал привлекать жильцов ветхих и аварийных домов к выбору подрядчиков по сносу старых домов и строительству новых под переселение. Глава региона озвучил предложение на встрече с членом Совета Федерации РФ по федеративному устройству и региональной политике во вторник, 16 мая.

Алексей Гордеев и Сергей Лукин обсудили возможные пути дальнейшей работы по переселению жильцов. Одним из них назвали строительство арендного жилья.

Госпрограмма переселения из ветхого и аварийного жилья прекратит действовать в 2017 году. Однако процесс расселения в регионе не прекратится, отметили участники встречи. Каждый этап работы в этом направлении будут обсуждать с жителями и строительным сообществом.

Контекст

В 2016 году по программе расселения ветхого и аварийного жилья новые квартиры получили 1687 воронежцев. В программу расселения попали 57 аварийных домов.

На реализацию программы по переселению горожан из аварийного жилищного фонда в 2016 году выделили 0,5 млрд руб. Аналогичную сумму власти планируют потратить на расселение в 2017 году.

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