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16:11 (мск), источник: УНИАН

В Европарламенте подписали безвиз для Украины

В Европарламенте состоялась церемония подписания безвиза для граждан Украины.

Источник: УНИАН

В Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, документ был подписан в Страсбурге президентом Европарламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами Евросоюза.

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